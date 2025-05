De Verenigde Staten en China verlagen wederzijdse tarieven

China en de Verenigde Staten hebben besloten hun wederzijdse tarieven te verlagen in het lopende handelsconflict. Volgens een gezamenlijke verklaring is de regeling tijdelijk van kracht voor 90 dagen. Het nieuws zorgde voor sterke koerswinsten op de internationale aandelenmarkten, terwijl de koers van de euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar onder druk kwam te staan.

De Amerikaanse tarieven op Chinese import dalen naar 30 procent. Eerder waren deze 145 procent. De opslagen van Peking op importen uit de Verenigde Staten dalen van 125 procent naar tien procent.

Gesprekken in Genève

Eerder hadden delegaties van beide partijen elkaar in Genève in Zwitserland ontmoet voor overleg. Zowel de Verenigde Staten als China signaleerden vervolgens vooruitgang in de onderhandelingen, zonder echter nadere details te noemen.

Volgens Chinese bronnen waren beide partijen het eens over het opzetten van een mechanisme voor overleg over economie en handel, zoals vice-premier He Lifeng volgens Chinese staatsmedia had gezegd. De bijeenkomst in Genève was een belangrijke stap om de meningsverschillen door middel van dialoog op te lossen en legde de basis voor de verdieping van de samenwerking.

Ook de Verenigde Staten spreken van een akkoord

Volgens de Verenigde Staten hadden beide partijen een akkoord bereikt in het tariefgeschil, waarmee een mogelijke doorbraak in het vastgelopen handelsconflict werd bereikt. Aan de gesprekken namen onder andere de Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent en de Amerikaanse handelsgezant Jamieson Greer deel.

China en de Verenigde Staten zijn de twee grootste economieën ter wereld die met elkaar in conflict zijn. Onder de eerder geldende tarieven was handel tussen beide landen feitelijk niet meer mogelijk, wat ook gevolgen had voor de wereldeconomie.

De markten reageerden opgelucht. Zo steeg de aandelenkoers van de Deense rederijgigant Maersk in de vroege handel aanvankelijk met ongeveer tien procent.

Noot van de redactie: Dit artikel is op 12 mei om 9.33 uur bijgewerkt.