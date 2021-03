Deal EssilorLuxottica en GrandVision goedgekeurd, maar Eyewish en 351 winkels moeten verkocht worden

De overname van GrandVision door EssilorLuxottica mag doorgaan, zo heeft de Europese Commissie besloten. Echter hangen er wel wat voorwaarden aan de beslissing, zo blijkt uit de uitspraak van de commissie. GrandVision moet Eyewish verkopen en tussen EssilorLuxottica en de Belgische optiekgroep moeten er in totaal 351 winkels van de hand worden gedaan.

De Europese Commissie kwam na onderzoek tot de conclusie dat eerlijke concurrentie in het gedrang komt door de overname van GrandVision door EssilorLuxottica als er geen voorwaarden worden gesteld. Zo zou EssilorLuxottica de grootste optiekgroep worden in Italië en driemaal zo groot zijn als de nummer twee in het land. Daarnaast zou de Italiaanse groep in zowel Italië, als Nederland en België groot genoeg zijn om het moeilijker te maken voor andere retailers om toegang te krijgen tot eyewear die gemaakt en gedistribueerd wordt door EssilorLuxottica.

Deal GrandVison en EssilorLuxottica krijgt goedkeuring, maar Eyewish moet weg

Om het effect van de overname te verkleinen heeft de Europese Commissie diverse eisen gesteld. Zo moeten de bedrijven de gehele Eyewish keten, zowel de merknaam als 142 winkels, verkopen. In België worden de 35 winkels van GrandOptical verkocht, maar de merknaam blijft eigendom van GrandVision en EssilorLuxottica. In Italië worden 172 winkels verkocht van onder andere de VistaSi. In totaal verdwijnen er dus 351 winkels uit het portfolio van GrandVision en EssilorLuxottica samen. Als vierde voorwaarde moeten de bedrijven verzekeren dat de verkoop van de winkels goed verloopt.

Alleen door aan alle eisen te voldoen van de Europese Commissie kan de overname plaatsvinden. Het is inmiddels een van de vele stappen in het verhaal rondom GrandVision en EssilorLuxottica.