Debenhams bevestigt plannen voor kapitaalverhoging van 35 miljoen pond

Debenhams Group bevestigt de voorbereiding van een kapitaalverhoging van circa 35 miljoen pond (40,2 miljoen euro). Het doel is de opbouw van extra liquiditeit en een ‘optimale kapitaalstructuur’. CEO Dan Finley, medeoprichter Mahmud Kamani en niet-uitvoerend bestuurder Iain McDonald nemen deel aan de kapitaalverhoging. De deelname is tegen een uitgifteprijs van 20 pence per gewoon aandeel van 0,01 pond.

Institutionele aandeelhouders worden de komende dagen ook benaderd, voorafgaand aan de start van de kapitaalverhoging. Het bestuur van Debenhams is in gesprek met zijn kredietverstrekkers voor meer financiële flexibiliteit ter ondersteuning van de turnaround- en groeiplannen. Herziene voorwaarden zijn afhankelijk van de afronding van de geplande kapitaalverhoging.

In een persbericht, uitgegeven als reactie op mediaspeculatie, stelt het bedrijf dat de kapitaalverhoging de nettoschuld naar verwachting zal verlagen. Dit kan bijdragen aan een dubbelcijferige aangepaste EBITDA-groei voor het boekjaar 2027. Voor het huidige boekjaar, 2026, verwacht Debenhams een aangepaste EBITDA van 50 miljoen pond te realiseren. Dit is in lijn met de prognose en te danken aan de eliminatie van ‘aanzienlijke kosten’ door een vereenvoudiging van de bedrijfsvoering.

De groep geeft ook een update over het lopende turnaround-plan. Dit plan resulteert in een vaste kostenbasis van 130 miljoen pond, een verlaging ten opzichte van de 175 miljoen pond voor boekjaar 2026. Hiermee ligt het bedrijf op koers om zijn doel van 100 miljoen pond te halen. Dit weerspiegelt de bredere verschuiving naar een steeds meer asset-light model, wat de kern van het turnaround-plan vormt.

Debenhams bevestigt ook dat al zijn merken, inclusief PrettyLittleThing, nu winstgevend zijn op basis van aangepaste EBITDA. PrettyLittleThing wordt niet langer beschouwd als een te verkopen bedrijfsonderdeel. Voor het fast-fashionlabel onderzoekt de groep nu verschillende mogelijkheden voor het beheer van het werkkapitaal, waaronder strategische IP-licenties en partnerschappen in de toeleveringsketen.