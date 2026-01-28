Debenhams Group verhoogt winstverwachting en behoudt PrettyLittleThing

Het Britse online platform Debenhams kondigt aan beter te presteren dan de aanvankelijke verwachtingen voor het boekjaar dat eindigt op 28 februari 2026. De groep verwacht nu een aangepaste EBITDA voor de totale activiteiten van 50 miljoen pond (57,5 miljoen euro) voor het volledige jaar.

Strategische koerswijziging voor PrettyLittleThing

In een belangrijke beleidswijziging heeft de raad van bestuur besloten het op jongeren gerichte merk PrettyLittleThing te behouden. Het merk, dat eerder was geclassificeerd als een te verkopen bedrijfsonderdeel, wordt nu gerapporteerd binnen de doorlopende activiteiten van het bedrijf.

Het management schrijft deze beslissing toe aan het ‘tempo en de schaal’ van de ommekeer van het merk en de transitie naar een door mode gedreven marktplaats. Alle merken binnen het portfolio van de groep zijn momenteel winstgevend, met opmerkelijke verbeteringen bij de op jongeren gerichte divisies.

Portfoliotransformatie en schuldvermindering

De groep zet de uitvoering van een breder transformatieplan voort, gericht op de stroomlijning van de activiteiten en de versterking van de balans. Belangrijke initiatieven zijn onder meer het verkennen van licentiemogelijkheden om de merkwaarde te benutten en de verkoop van niet-kernactiviteiten om te focussen op de belangrijkste digitale platforms. Deze stappen moeten de nettoschuld van de groep in de komende twaalf maanden aanzienlijk verlagen.

Het in Londen beursgenoteerde bedrijf merkt op dat de bijgestelde winstverwachting het aanhoudende momentum voor het kernmerk Debenhams en de versnelde vooruitgang van de strategische herstructurering weerspiegelt. De groep is van plan in maart 2026 een verdere update aan de markt te geven.