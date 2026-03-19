Debenhams Group voert voor het eerst ontslagen door na overstap op AI-beelden

Debenhams Group heeft naar verluidt een klein aantal ontslagen doorgevoerd vanwege de uitbreiding van het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) bij beeldcreatie.

Volgens bronnen van Drapers zijn er tot nu toe minder dan vijf ontslagen gevallen binnen de studioafdeling. Deze afdeling omvat fotografie, haar en make-up, retoucheren, casting en productie.

Het mediakanaal vernam verder dat er geen modellen worden geboekt voor campagnebeelden. Kledingstukken worden naar verluidt op een paspop gefotografeerd en vervolgens digitaal op een door AI gegenereerd model geplaatst.

Bronnen beweren dat de recente overstap op AI, onder leiding van studio directeur Jon Till, niet formeel is gecommuniceerd naar het personeel.

In een verklaring aan Drapers zei een woordvoerder van Debenhams Group: “Meer dan 99,9 procent van onze beelden bevat menselijke modellen, met wie we blijven samenwerken voor al onze campagnes en merkactiviteiten. Net als veel retailers onderzoeken ook wij het gebruik van door AI gegenereerde content.”

Het nieuws komt te midden van een voortdurende transformatie voor Debenhams Group, onder leiding van CEO Dan Finley. Hij heeft onder andere prioriteit gegeven aan door AI-gedreven innovatie. De kern van de strategie is een bedrijfsbrede verschuiving naar een marktplaatsmodel, wat ook een evaluatie van de categorie ‘Youth Brand’ omvatte.

Het herstelplan van de groep heeft nu een vaste kostenbesparing van 130 miljoen pond opgeleverd, een verlaging ten opzichte van 175 miljoen pond voor het boekjaar 2026. Hiermee ligt het bedrijf op koers om zijn doel van 100 miljoen pond te halen, wat de verschuiving naar een steeds meer 'asset-lite' model weerspiegelt.