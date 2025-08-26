Debenhams vermindert verliezen naarmate transformatie vaart krijgt; verkoop PrettyLittleThing op tafel

Te midden van een doorlopend, bedrijfsbreed transformatieplan, dat grotendeels gebaseerd is op de overgang naar een marktplaatsmodel, heeft Debenhams Groep – voorheen Boohoo Groep – een marginale prestatieverbetering gezien voor het volledige jaar tot 28 februari 2025, ondanks een algemene daling van de omzet.

Het bedrijf rapporteerde een aangepaste EBITDA van 41,6 miljoen pond (48,2 miljoen euro), met een verbeterde marge van 5,3 procent, gedreven door lagere distributiekosten na sluiting van magazijnen en andere kostenbesparingen. De kapitaaluitgaven werden teruggebracht tot 27,5 miljoen pond.

Het aangepaste verlies vóór belastingen daalde van 49,2 miljoen pond in 2023 tot 43,4 miljoen pond. Op een niet-aangepaste basis bedroeg het verlies 263,3 miljoen pond, een stijging ten opzichte van 146,4 miljoen pond. Debenhams verklaarde dat het eenmalige kosten had gemaakt als gevolg van initiatieven zoals de sluiting van het Amerikaanse distributiecentrum en buitengewone voorraad afschrijvingen.

Desondanks daalde de groepsomzet met twaalf procent, van 902,3 miljoen pond tot 790,3 miljoen pond. De daling weerspiegelde ‘het toenemende belang van een marktplaatsmodel waar commissie-inkomsten, in plaats van de volledige transactiewaarde, worden erkend’, aldus Debenhams.

Overgang naar marktplaatsmodel versterkt prestaties

Als onderdeel van de bredere transformatie was de groep in 2024 inderdaad begonnen met het heroriënteren van haar portfolio naar een ‘kapitaal-licht, voorraad-licht marktplaatsmodel’, inspelend op een toegenomen vraag van consumenten naar gemakkelijkere online winkels.

De impact van deze overgang was te zien in de financiële prestaties over het jaar. Terwijl de brutohandelswaarde (GMV) van de groep met twee procent jaar-op-jaar daalde, presteerde het merk Debenhams, dat het marktplaatsmodel al langere tijd gebruikt, sterker, met een stijging van de GMV met 34 procent tot 645,0 miljoen pond.

De marktplaats van het bedrijf verdubbelde bijna zijn bijdrage in vergelijking met vorig jaar en vertegenwoordigde bijna dertig procent van de totale GMV.

Gedurende boekjaar 2025 is Debenhams van plan deze opzet verder uit te rollen en uit te breiden over de hele bedrijfsvoering, waarbij merken zoals Karen Millen binnenkort ook tweedehands luxe zullen aanbieden, waarmee het productaanbod wordt gediversifieerd. ‘Er is ook ruimte voor internationale expansie, wat een strategische prioriteit blijft’, aldus Debenhams.

PrettyLittleThing mogelijk op de nominatie om verkocht te worden

Hoewel de ‘Youth Brands’ van Debenhams naar verluidt zeer relevant blijven voor de doelgroep, staat PrettyLittleThing (PLT) centraal in discussies over een mogelijke verkoop. In het bedrijfsverslag meldt Debenhams actief bezig te zijn met de verkoop van de online retailer via een verkoopproces waarvan de directie gelooft dat het ‘een kans is om de vooruitgang te versnellen en de aandeelhouderswaarde te maximaliseren’.

PLT had een marginale impact op de prestaties binnen de categorie Youth Brands, zo bleek uit het rapport. De GMV inclusief het merk daalde met 22 procent ten opzichte van het voorgaande jaar tot 1,5 miljard pond. Exclusief de retailer daalde de GMV echter met negentien procent tot 759,6 miljoen pond.

In het licht van de mindere prestaties van deze divisie, zei Debenhams van plan te zijn de Youth Brands te herstructureren en te herpositioneren, ‘met een laserfocus op winstgevendheid en kasstroomgeneratie onder nieuw management’. Welke vorm deze strategie zal aannemen, moet nog publiekelijk worden vastgesteld.

Handel in boekjaar 2026 vooruitlopend, terwijl opties voor bedrijfsdivisies worden overwogen

Om de impact van andere bedrijfsgebieden te beperken, en naast de herziening van PLT, overweegt het bedrijf ook langetermijnopties voor de distributiecentra in de Verenigde Staten en Burnley om de voorraad-lichte strategie verder te ondersteunen.

De ommekeer wordt geleid door Dan Finley, die in november 2024 werd benoemd tot CEO van de groep. Hoewel hij de uitdagende periode erkende die in de resultaten wordt weerspiegeld, zei Finley in een verklaring dat het ‘bedrijf snel en daadkrachtig de nodige maatregelen neemt om de uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd aan te pakken’.

De prestaties in de eerste helft van boekjaar 2026 laten een aanhoudend sterke en winstgevende groei zien van het merk Debenhams, terwijl alle andere merken nu ook winstgevend zijn op basis van aangepaste EBITDA, wat betekent dat dergelijke cijfers naar verwachting hoger zullen liggen dan in de eerste helft van boekjaar 2025.