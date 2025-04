Decathlon gaat samenwerking aan met Freeletics om fitness toegankelijk te maken

Decathlon slaat de handen ineen met fitness app Freeletics met als doel fitness toegankelijker en gepersonaliseerd te maken. Dankzij de samenwerking wordt Decathlon’s fitnessapparatuur en Freeletics’ gepersonaliseerde training aan elkaar gekoppeld, zo wordt bekendgemaakt in een persbericht. Daarbij hoort ook een speciale collectie.

Decathlon en Freeletics gaan een samenwerking aan voor vijf jaar. De twee stelden een op-maat-gemaakt programma samen wat gebruikers moet helpen om gemotiveerd te blijven en op hun doelen te focussen, zo is te lezen. De samenwerking moet er ook voor zorgen dat Decathlon haar productaanbod kan verfijnen om aan de behoeften van sporters te kunnen voldoen. Daarbij is het doel om het aanbod van sportactiviteiten in producten en coaching uit te breiden, waaronder yoga, pilates en cardioboksen, naast krachttraining en cross-training.

In de Decathlon-winkels, via de webshop en de app zullen ‘Decathlon x Freeletics’-producten verkrijgbaar zijn. Daaronder vallen bijvoorbeeld ook de ‘Make It Pop’-sportswearcollectie en het ‘Sync to the ground’-assortiment.