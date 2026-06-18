Decathlon kent wereldwijde medewerkers gratis aandelen ter waarde van 2.000 euro toe

Sportretailgigant Decathlon versterkt zijn model voor medewerkersparticipatie met de introductie van een nieuw programma. Dit geeft in aanmerking komende medewerkers recht op 2.000 euro aan gratis aandelen of vermogensstimulansen.

Het initiatief, genaamd ‘The Decathlon Seed’, heeft als doel de diversiteit van de groep te weerspiegelen en tegelijkertijd een gedeeld principe van eerlijkheid en waardecreatie te handhaven. Volgens een persbericht stelt het project medewerkers in staat om partners, mede-eigenaren en medeverantwoordelijken voor de groei van het bedrijf te worden.

Elke medewerker ontvangt een toewijzing ter waarde van 2.000 euro, die na drie jaar vrijkomt. Gedurende die periode ontwikkelt de waarde van de toewijzing zich mee met de prestaties van het bedrijf.

De lancering van het programma, dat in een jaar tijd is ontwikkeld, valt samen met de vijftigste verjaardag van Decathlon. Het bouwt voort op de lang bestaande waardepropositie van het bedrijf om succes te delen. Dit blijkt uit de meer dan 56.000 medewerkers die al aandeelhouder zijn.

Javier López, CEO van Decathlon, licht toe: “Met ‘The Decathlon Seed’ investeren we in de toekomst door voort te bouwen op een van de kernwaarden van Decathlon van de afgelopen vijftig jaar: het delen van de waarde die we samen creëren. Het initiatief is het resultaat van een collectieve inspanning met al onze markten en onze familiale aandeelhouders en weerspiegelt onze overtuiging dat waarde op de werkvloer wordt gecreëerd en gedeeld moet worden met degenen die deze creëren.”