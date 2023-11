Decathlon neemt outdoorwinkel Bergfreunde over

De Franse sportwinkelketen Decathlon breidt zijn portfolio uit met de Duitse e-commerce specialist Bergfreunde GmbH.

Maandag maakte de in Kirchentellinsfurt (Duitsland) gevestigde outdoorwinkelketen bekend dat Decathlon op 24 november al een overeenkomst had getekend met de vorige eigenaar van Bergfreunde, Backcountry. Financiële details werden niet bekendgemaakt.

Huidig managementteam van Bergfreunde blijft aan boord

Na de afronding van de transactie, die nog moet worden goedgekeurd door de regelgevende instanties en die wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2024, wordt Bergfreunde een volledige dochteronderneming van de Franse retailgroep, kondigde het bedrijf aan. De online retailer blijft ook "organisatorisch en operationeel onafhankelijk en volledig gescheiden van de kernactiviteiten van Decathlon" op de markt.

Volgens Bergfreunde blijft ook de organisatie en het personeel ongewijzigd na de verandering van eigenaar. "De twee al lang bestaande managing directors Matthias Gebhard en Ronny Höhn zullen het bedrijf blijven leiden zoals gebruikelijk, net als het bestaande managementteam," aldus Bergfreunde in een verklaring.

De Bergfreunde-directeuren Ronny Höhn en Matthias Gebhard Credits: Bergfreunde GmbH

Bergfreunde heeft zijn jaarlijkse omzet sinds 2013 meer dan vertienvoudigd

Bergfreunde GmbH, opgericht in 2006, werd in 2013 overgenomen door de Amerikaanse retailer Backcountry. Sindsdien heeft de Duitse e-commerce specialist zijn jaaromzet verhoogd van 18 naar 242 miljoen euro "dankzij een hoge mate van ondernemende onafhankelijkheid" en is "altijd winstgevend geweest", kondigde het bedrijf aan. Voor het lopende jaar 2023 verwacht het "een verdere groei met dubbele cijfers".

Managing Director Matthias Gebhard ziet de aanstaande overname als de volgende stap in de geschiedenis van het bedrijf: "We zullen het bedrijf naar het volgende niveau van groei brengen", legde hij uit in een verklaring. "We zijn ervan overtuigd dat we met Decathlon een slimme, financieel sterke en op lange termijn opererende partner aan onze zijde hebben."