Decathlon verwerft meerderheidsbelang in Bikeleasing

Fietsdienstverlener Bikeleasing krijgt een nieuwe eigenaar.

Dinsdag kondigde het bedrijf de overname aan. Decathlon Pulse SAS, de investeringsdochter van de Franse sportartikelenretailer Decathlon, is van plan een belang van 65 procent in Bikeleasing over te nemen van de Brockhaus Technologies AG-groep. Bikeleasing lichtte toe dat de transactie nog ‘onder voorbehoud is van de vervulling van alle wettelijke vereisten en de goedkeuring van de aandeelhouders van Brockhaus Technologies’.

Volgens Brockhaus is de specifieke aankoopprijs nog afhankelijk van bepaalde parameters op het moment van de afronding. Een verklaring meldt echter dat de koopovereenkomst voorziet in ‘een bedrijfswaardering van Bikeleasing van 525 miljoen euro’. De afronding van de transactie wordt momenteel verwacht in de eerste helft van 2026.

Bikeleasing is verheugd over de geplande overname. Volgens een verklaring creëert de overname voor het bedrijf ‘een sterke basis voor verdere, duurzame groei en de gerichte internationale uitbreiding van zijn succesvolle model voor bedrijfsfietsleasing en multi-benefit-strategie’.

De bestaande structuren blijven voorlopig ongewijzigd, ook na de eigendomsoverdracht. “De bedrijvengroep blijft als zodanig bestaan met haar onafhankelijke merken Probonio, Bike2Future, Lesora en Bikeleasing,” lichtte de fietsdienstverlener toe. Ook het huidige managementteam, inclusief oprichters Bastian Krause en Paul Sinizin, ‘blijft het bedrijf leiden en verantwoordelijk voor de strategische richting en operationele activiteiten’.

Frank Vigo, CEO van Decathlon Pulse, lichtte de redenen voor de overname toe. “Onze missie is het opbouwen van langetermijnrelaties met baanbrekende bedrijven die onze visie en waarden delen,” verklaarde hij in een verklaring. “Bikeleasing heeft een sterke groei en innovatie laten zien op het gebied van duurzame mobiliteit.”

Decathlon en Bikeleasing werken in Duitsland al bijna een jaar samen. Afgelopen januari kwamen de twee bedrijven overeen dat fietsen en e-bikes van Decathlon Deutschland ook via de Bikeleasing-service kunnen worden geleased.

