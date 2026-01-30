Deckers Brands behaalt recordomzet dankzij groei Hoka en Ugg

Het Amerikaanse schoenenconcern Deckers Brands meldt positieve omzet- en winstcijfers over het derde kwartaal van het fiscale jaar, afgesloten op 31 december 2025. De groep ziet de netto-omzet stijgen met 7,1 procent naar 1,96 miljard dollar (1,64 miljard euro).

Stefano Caroti, president en bestuursvoorzitter, wijst op de aanzienlijke wereldwijde vraag naar de merken Ugg en Hoka als drijvende kracht achter deze prestatie. Caroti benadrukt dat beide labels hoge niveaus van verkoop tegen volledige prijs realiseren. Dit draagt bij aan een robuuste brutomarge van 59,8 procent in deze periode.

Prestaties per merk en verkoopkanaal

Het merk Hoka zet zijn sterke groeitraject voort met een stijging van de netto-omzet van 18,5 procent naar 628,90 miljoen dollar. Ook Ugg laat groei zien met een omzetstijging van 4,9 procent naar 1,31 miljard dollar. Andere merken in de portefeuille daarentegen kennen een daling van 55,5 procent naar 23,20 miljoen dollar. Deze terugval is grotendeels het gevolg van de afbouw van de zelfstandige activiteiten van Koolaburra.

De netto-omzet via directe verkoopkanalen stijgt met 8,1 procent naar 1,09 miljard dollar. De vergelijkbare netto-omzet via directe kanalen groeit met 7,3 procent. De wholesale netto-omzet neemt toe met zes procent naar 864,60 miljoen dollar.

Geografisch gezien leiden internationale markten de expansie met een stijging van de netto-omzet van vijftien procent naar 756,70 miljoen dollar. De binnenlandse verkoop in de Verenigde Staten groeit bescheidener met 2,7 procent naar 1,20 miljard dollar.

Winstgevendheid en vooruitzichten voor fiscaal jaar 2026

De groep rapporteert een bedrijfsresultaat van 614,40 miljoen dollar, een stijging ten opzichte van 567,30 miljoen dollar in het voorgaande jaar. De verwaterde winst per aandeel voor het derde kwartaal stijgt naar 3,33 dollar, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

Op basis van de sterke prestaties in het derde kwartaal actualiseert Deckers de financiële vooruitzichten voor het volledige jaar eindigend op 31 maart 2026. De verwachte netto-omzet ligt tussen 5,40 miljard dollar en 5,43 miljard dollar. De brutomarge wordt geraamd op ongeveer 57 procent, de operationele marge op ongeveer 22,5 procent en de verwaterde winst per aandeel tussen 6,80 dollar en 6,85 dollar.

De groep meldt dat Hoka naar verwachting op jaarbasis groeit met een percentage in de middentienertallen. Voor Ugg wordt een groei verwacht in de lage eencijferige percentages.