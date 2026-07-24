Deckers Brands passeert 1 miljard dollar aan Q1-omzet dankzij Hoka en Ugg

Het in de Verenigde Staten gevestigde schoeiselconcern Deckers Outdoor Corporation (Deckers Brands) maakt zijn financiële resultaten bekend voor het eerste fiscale kwartaal dat eindigde op 30 juni 2026. Voor het eerst in de bedrijfsgeschiedenis is sprake van een recordkwartaalomzet van meer dan 1 miljard dollar (circa 878 miljoen euro).

De netto-omzet in het eerste kwartaal stijgt met 5,7 procent naar 1,02 miljard dollar, vergeleken met 964,50 miljoen dollar in dezelfde periode van het vorige boekjaar. Op basis van constante wisselkoersen bedraagt de stijging 4,8 procent.

De verwaterde winst per aandeel groeit naar 0,94 dollar, tegenover 0,93 dollar in de voorgaande periode.

Stefano Caroti, president en chief executive officer van Deckers Brands, zegt: "Deckers maakt een solide start van het boekjaar en passeert voor het eerst de grens van 1 miljard dollar aan kwartaalomzet. Deze prestatie weerspiegelt de aanhoudende kracht van Hoka en Ugg, met groeiende wereldwijde vraag nu beide merken hun bereik vergroten via sterke productinnovatie. Terwijl we diepere banden opbouwen met consumenten in verschillende regio's en kanalen, blijven we gefocust op de versterking van onze premiummerken en een gedisciplineerde uitvoering van onze langetermijnstrategieën."

Hoka en Ugg stuwen divisionale prestaties terwijl direct-to-consumer groeit

De prestaties binnen de merkenportefeuille worden gedragen door hardloopschoenmerk Hoka, met een netto-omzetstijging van 7,7 procent naar 703,50 miljoen dollar, tegenover 653,10 miljoen dollar in de voorgaande periode. Lifestylemerk Ugg realiseert een netto-omzet van 278,00 miljoen dollar, een stijging van 4,9 procent ten opzichte van 265,10 miljoen dollar.

De netto-omzet van de overige merken binnen de groep daalt met 18,1 procent naar 37,90 miljoen dollar, vergeleken met 46,30 miljoen dollar. Het management geeft aan dat de terugval bij de overige merken, samen met lagere groothandels- en binnenlandse cijfers, deels het gevolg is van de geplande afbouw van de zelfstandige activiteiten van casualschoeisellijnen Koolaburra.

Binnen de distributiekanalen laat direct-to-consumer (DTC) een stijging van dertien procent zien in netto-omzet naar 352,80 miljoen dollar, tegenover 312,20 miljoen dollar. De vergelijkbare DTC-netto-omzet groeit met 6,8 procent. De groothandelsnetto-omzet stijgt met 2,2 procent naar 666,70 miljoen dollar, tegenover 652,40 miljoen dollar.

Geografisch gezien groeit de internationale netto-omzet met 8,4 procent naar 502,10 miljoen dollar, tegenover 463,30 miljoen dollar. De binnenlandse netto-omzet in de Verenigde Staten stijgt met 3,2 procent naar 517,40 miljoen dollar, tegenover 501,30 miljoen dollar.

De brutomarge voor het kwartaal bedraagt 56,4 procent, tegenover 55,8 procent in het voorgaande jaar. Het bedrijfsresultaat staat op 155,30 miljoen dollar, tegenover 165,30 miljoen dollar.

Sterke balans maakt aandeleninkoop en verhoogde jaarverwachting mogelijk

In het eerste kwartaal van boekjaar 2027 koopt de groep circa 3,30 miljoen gewone aandelen terug voor een totaalbedrag van 338,20 miljoen dollar, tegen een gewogen gemiddelde prijs van 103,79 dollar per aandeel. Per 30 juni 2026 resteert nog circa 4,70 miljard dollar onder de aandeleninkoopmachtiging.

De bijgestelde jaarverwachting voor de twaalfmaandsperiode die eindigt op 31 maart 2027 omvat een geconsolideerde netto-omzet tussen 5,86 miljard dollar en 5,91 miljard dollar. De netto-omzet van Hoka groeit op jaarbasis met een laag tweecijferig percentage. De netto-omzet van Ugg stijgt met een gemiddeld eencijferig percentage. De brutomarge ligt naar verwachting iets boven 56,5 procent. De verwaterde winst per aandeel beweegt zich tussen 7,35 dollar en 7,50 dollar, een stijging van vijf dollarcent ten opzichte van de eerdere verwachting.