Deens merk Saks Potts stopt ermee

Het in Kopenhagen gevestigde merk Saks Potts stopt ermee. Het merk, dat in 2014 werd opgericht door vriendinnen Cathrine Saks en Barbara Potts, zal in het voorjaar van 2025 verdwijnen, deelt Saks Potts dinsdagavond op het socialmediaplatform Instagram. Na een decennium aan het roer van een merk met "financieel succes en opmerkelijke creatieve prestaties" willen de oprichters zich nu beraden over hoe ze deze ervaringen kunnen gebruiken voor een carrière buiten Saks Potts.

"Omdat we beiden creatieve mensen zijn, hebben we er altijd naar gestreefd om onszelf voortdurend opnieuw uit te vinden en het onverwachte te leveren", aldus Potts en Saks. "Nu, tien jaar na het begin van onze reis, voelde het alsof we óf alles volledig moesten veranderen, óf de bladzijde moesten omslaan, afscheid moesten nemen van ons bedrijf in een fase die aanvoelt als het hoogtepunt, en een nieuw hoofdstuk in ons leven moesten beginnen."

De twee oprichters begonnen in 2014 met een startkapitaal van 1.000 euro en de visie om "een gat in de Scandinavische mode te vullen met zelfverzekerde, gedurfde en kleurrijke jassen", aldus het bericht op Instagram. Tot hun klantenkring behoorden beroemdheden zoals de muzikanten Rihanna, Lady Gaga en Beyoncé, evenals de realitysterrenfamilie Kardashian.

Saks Potts heeft naar eigen zeggen consistent een jaarlijkse groei van 25 procent behaald en daarmee "volledige financiële onafhankelijkheid" verworven. Het bedrijf verwacht dat 2024 het sterkste boekjaar in de tienjarige geschiedenis zal worden.