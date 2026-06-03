Deens modemerk Fine Chaos stopt ermee

Vijf jaar na de oprichting stopt Fine Chaos. Het merk viert een laatste keer feest tijdens Copenhagen Fashion Week. Het Deense modemerk, begin 2021 opgericht door Ludvig Isaksen en creatief directeur Marc Møllerskov, stopt in augustus. Dat kondigt Isaksen aan in een e-mail aan FashionUnited.

“De visie die we in 2021 voor ogen hadden, was een van de belangrijkste dingen in mijn leven, en ik ben trots op wat we hebben opgebouwd”, aldus de medeoprichter. “De cijfers hebben ons echter ingehaald, en we hebben ervoor gekozen om het project op onze eigen voorwaarden te beëindigen en zelf de stekker eruit te trekken - op de manier die wij juist achten.”

Marc Møllerskov (links) en Ludvig Isaksen bij de Fine Chaos FW26-show Beeld: ©Launchmetrics/spotlight

Fine Chaos was met een donkere basislook de afgelopen seizoenen een vast onderdeel van Copenhagen Fashion Week. Het merk exposeerde ook op de Deense modebeurs CIFF. Naast een eigen winkel in Kopenhagen was het merk volgens de website verkrijgbaar bij diverse retailers in Denemarken, Oostenrijk, België, Japan, Zuid-Korea en China.

De eigen community speelde altijd een belangrijke rol voor het merk, zowel bij modeshows, pop-up- en winkelevenementen als bij hangarfeesten, clubs en warehouse-raves. Deze werd gezien als de ‘infrastructuur’ en niet als een ‘verlengstuk’ van het merk. Daarom wordt de community gevierd tijdens een laatste evenement op 7 augustus, de laatste dag van de modeweek in Kopenhagen. De laatste uitverkoop, inclusief de huidige SS26-collectie, is al gestart in de eigen webshop.

Fine Chaos (v.l.n.r.): SS25, FW25 en SS26 Beeld: ©Launchmetrics/spotlight