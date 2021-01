Deense Bestseller Group start nieuw online platform ‘The Founded’

De Bestseller Group, moederbedrijf van onder andere Jack & Jones, Vila, Vero Moda en Pieces, start een nieuw online platform, zo kondigt het bedrijf aan. De groep introduceert vandaag ‘The Founded’, het platform waar alle merken uit het portfolio van Bestseller op te vinden zijn maar in een nieuwe, meer gepersonaliseerde manier.

Het platform moet de plek worden waar consumenten trending items en gecureerde producten kunnen ontdekken. The Founded moet het huidige Bestseller.com op den duur gaan vervangen, zo is te lezen in een persbericht. Het platform heeft een compleet nieuwe esthetiek.

“We hebben veel voordeel van sterke partnerschappen met gevestigde en nieuwe online partners en daarom hebben we besloten dat onze online winkel Bestseller.com een stap terug neemt en de weg vrij maakt voor een spannende nieuwe opzet genaamd The Founded.com,” aldus Bestseller CEO Anders Holch Povlsen in het persbericht. “We zijn verheugd over deze samenwerking en zijn zeker dat onze huidige Bestseller.com klanten blij zullen zijn met wat ze zien.”

Bestseller.com wordt uiteindelijk de vervanger van de huidige bedrijfswebsite about.bestseller.com. Persberichten en bedrijfsinformatie zullen dan dus op Bestseller.com verschijnen.