Deense fashion-tech startup krijgt 3 miljoen euro om duurzaam productiesysteem op te schalen

Het Deense Export- en Investeringsfonds (EIFO) en Climentum Capital investeren 3 miljoen euro in de fashion-tech start-up Rodinia Generation, aldus een persbericht. De start-up heeft een duurzaam productiesysteem voor kleding ontwikkeld. Met het geld wil Rodinia Generation dit systeem opschalen.

Rodinia Generation is door CEO Trine Young opgericht in 2018. Samen met een team, variërend van modeontwerpers tot ingenieurs en softwareontwikkelaars, runt ze een ‘microfabriek’ in Kopenhagen. Het doel: “Het zou mogelijk moeten zijn om kleding alleen te maken wanneer deze daadwerkelijk wordt gekocht, zonder deze van de ene kant van de planeet naar de andere te transporteren en onderweg allerlei schade te veroorzaken aan mens en milieu”, aldus Young.

“Traditionele kledingfabrieken hebben een oppervlakte van 2.000 vierkante meter nodig en gebruiken bijna 150 miljoen liter water om 700.000 kledingstukken te produceren. Een microfabriek van Rodinia kan dezelfde productie produceren, maar neemt slechts 200 vierkante meter in beslag en gebruikt nul liter water,” aldus het persbericht.

Young legt het duurzame productieproces in haar microfabriek verder uit: “We kopen kwaliteitstextiel in dat we printen, uitharden en snijden in een geautomatiseerd proces zonder water of giftige chemicaliën. Vervolgens laten we de kledingstukken lokaal naaien.”

Rodinia Generation heeft een microfabriek in Kopenhagen Credits: Rodinia Generation

De start-up wil met de 3 miljoen, te beginnen in Europa en vervolgens in de VS, een wereldwijd netwerk van deze duurzame microfabrieken opzetten. Deze fabrieken moeten kleding produceren voor internationale modemerken met een sterk milieubewustzijn. Modemerken waaronder de op Zalando te verkrijgen Mads Nørgaard en het sportmerk Hummel zijn fan.

“Voor Hummel is het een nieuwe en boeiende manier om kleding te produceren. Er is niet alleen een grote vraag naar kleding die minder invloed heeft op het klimaat, maar we kunnen de productie dichter bij ons brengen en onze klanten sneller dezelfde hoge kwaliteit leveren. We zien grote mogelijkheden in deze samenwerking,” zegt Andreas Kattenhøj, Product Developer bij Hummel.

Mads Nørgaard deelde vorig jaar op hun website over de samenwerking met Rodinia Generation: “Vergeleken met hoe we normaal kleding produceren in de mode-industrie, biedt Rodinia Generation een manier om zeer kleine hoeveelheden te produceren in de maten die je wilt, van dag tot dag. Normaal gesproken is het minimum in mijn branche 300 en duurt het minstens 3 maanden om het eindproduct te krijgen. Rodinia Generation zet de hele zaak volledig op zijn kop. Ze maken nul afval, want wat verspild wordt, kan direct daarna hergebruikt worden. Het is een revolutie in de manier van kleding produceren.”

