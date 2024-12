Deense modebeurs CIFF slaat handen ineen met Nederlandse Not Selling Liquid

Nederlands e-commerce agency Not Selling Liquid (NSL) wordt de digitale partner van modebeurs CIFF. Door dit partnerschap zal NSL de beurs en de partnermerken helpen bij het bouwen, beheren en groeien van de online aanwezigheid, zo is te lezen in het persbericht.

Specifiek zal NSL diverse services aanbieden aan de partnermerken van CIFF: onder andere e-commerce consultancy, conversie-optimalisatie, webdesign en -development, data-analyses en performance marketing.

“Deze unieke samenwerking biedt een toegevoegde waarde aan wat een organisatie als CIFF aan haar merkenportfolio kan bieden. Wij geloven dat NSL de juiste partner is om onze ambities te versterken en onze kennis van e-commerce in de modebranche te verdiepen, waarmee zij strategische waarde toevoegen die verder gaat dan B2B”, aldus Shane Baron Stennicke-Rønsholdt, Commercieel Directeur, CIFF.

“Onze intrinsieke interesse en ervaring in de modewereld geven ons een unieke kijk op de industrie, wat zeker een meerwaarde zal zijn voor deze samenwerking. Het is een spannende tijd voor ons, aangezien we altijd op zoek zijn naar manieren om uit te breiden, en CIFF’s internationale netwerk is daarin een geweldige stap”, vult Len Koster, creatief directeur van Not Selling Liquid aan.