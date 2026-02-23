Deichmann verhoogt jaaromzet en mikt op verdere groei

Retailconcern Deichmann SE trotseerde afgelopen boekjaar de ongunstige marktomstandigheden. De omzet in 2025 bedroeg circa 8,9 miljard euro, een stijging van ruim 2 procent ten opzichte van het voorgaande jaar, zo meldt de schoenenaanbieder maandag. De Duitse schoenengroep is ook eigenaar van VanHaren, dat zowel in Nederlands als België actief is.

Ongeveer 70 procent van de totale omzet komt volgens het concern uit het buitenland. In Duitsland bedragen de opbrengsten circa 2,7 miljard euro. In totaal beschikt de groep over circa 4.700 filialen, waarvan 1.300 in Duitsland, en 40 onlineshops in meer dan 30 landen.

Voor 2026 zet het bedrijf naar eigen zeggen verder in op ‘gematigde groei en modernisering’. Gepland zijn ‘naast de nieuwe bedrijfscampus ook investeringen in de modernisering van het filiaalnetwerk, de uitbreiding van het digitale e-commerceplatform en de omnichannel-diensten, evenals in IT’, aldus het concern. Hiermee versterkt de retailer ‘zijn concurrentievermogen en de klantervaring duurzaam’.

“We zijn ons bewust van de aanhoudend onzekere politieke en economische situatie”, benadrukt Heinrich Deichmann, voorzitter van de raad van bestuur, in een verklaring. “Daarom handelen we als groep kostenbewust en met beleid, en investeren we gericht waar het de duurzame ontwikkeling van het bedrijf ten goede komt. Zo houden we ons familiebedrijf veerkrachtig en toekomstbestendig.”

De bouw van een nieuw atriumgebouw op het terrein van het hoofdkantoor in Essen wordt door het concern omschreven als een ‘sterk teken van vertrouwen’. Het gebouw, ontworpen door het internationaal gerenommeerde architectenbureau Gerkan, Marg und Partner (GMP), is maandag feestelijk geopend.

“De nieuwbouw is een uiting van onze positieve ontwikkeling en een duurzame verbintenis met onze thuisbasis Essen”, verklaart Heinrich Deichmann. “Hiermee investeren we in de toekomstbestendigheid van ons familiebedrijf en creëren we moderne, inspirerende werkomgevingen voor ons personeel. Met de nieuwbouw creëren we op het hoofdkantoor in Essen ruimte voor in totaal circa 1.500 medewerkers.”