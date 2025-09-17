Deloitte: Ondanks importheffingen blijft 90 procent van de investeerders actief in mode en luxe

Volgens het rapport ‘Fashion & luxury private equity and investors survey 2025’ van Deloitte blijft 90 procent van de investeerders actief in de mode- en luxesector. Dit ondanks dat acht op de tien ondervraagden verwachten dat importheffingen een negatieve impact zullen hebben op de markt. Noord-Amerika (35 procent), Europa (33 procent) en Azië (29 procent) worden gezien als de regio's die het meest blootgesteld zijn aan de toenemende handelsbelemmeringen.

Het onderzoek is wereldwijd uitgevoerd onder een panel van 60 private-equity-investeerders en meer dan 114 bedrijven die actief zijn in kleding en accessoires, horloges en sieraden, cosmetica en parfums, luxe auto's, luxehotels, privéjets, cruises, meubels, jachten en luxe restaurants.

Minder fusies en overnames in de sector, met 333 deals wereldwijd in 2024

Het aantal fusies en overnames in de sector daalt, met 333 deals wereldwijd in 2024 (25 minder dan in 2023). De eerste helft van 2025 bevestigt deze trend met 162 transacties, een daling van 14 procent ten opzichte van de 188 in dezelfde periode in 2024.

“Na jaren van sterke groei na Covid, zien mode- en luxebedrijven een lichte krimp in omzet (min 2 procent) en winstmarge (min 2,1 procent). Dit komt vooral door de afnemende groei van de Chinese markt en de problemen in de luxeautosector”, aldus het rapport.

“Ondanks de aanhoudende macro-economische en geopolitieke onzekerheid blijft de mode- en luxesector investeerders aantrekken”, benadrukt Elio Milantoni, senior partner fusies en overnames bij Deloitte Advisory, in een persbericht.

“92 procent van de fondsen overweegt investeringen in de sector, zij het voorzichtiger dan vorig jaar. De grootste interessegebieden zijn cosmetica en parfums (25 procent), de productie van kleding en accessoires (24 procent), de detailhandel in kleding en accessoires (14 procent) en meubels (11 procent). Meer dan de helft van de investeerders richt zich op middelgrote bedrijven, met het doel de consolidatie van de sector te bevorderen.”

“De recente macro-economische ontwikkelingen”, voegt Federico Bazzani, partner bij Deloitte Advisory, toe, “hebben geleid tot onzekerheid en complexiteit voor luxebedrijven, met een negatieve impact op zowel de omzet als de winstmarge. De daling wordt sterk beïnvloed door de Chinese markt, ondanks de groeiende interesse van investeerders in het Midden-Oosten en India. Voor bedrijven in de sector is het daarom cruciaal om nieuwe positionerings- en differentiatiestrategieën te vinden om het omzetverlies te compenseren en de distributiekanalen te reactiveren.”

De impact van kunstmatige intelligentie op investeringsstrategieën neemt toe, duurzaamheid blijft belangrijk.

Volgens investeerders zijn de bedrijfsgebieden die het meest beïnvloed worden door het toenemende gebruik van kunstmatige intelligentie: klantervaring (28 procent), marketing en verkoop (24 procent), beveiliging (19 procent), productie en supply chain (13 procent).

Duurzaamheid blijft een belangrijke factor in investeringsstrategieën. Vooral de cosmetica- en parfumsector (27 procent) loopt volgens investeerders voorop in innovaties op het gebied van ESG.