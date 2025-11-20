Delta Galil handhaaft jaarprognose ondanks hogere invoerrechten

Delta Galil Industries Ltd., wereldwijd fabrikant en marketeer van kleding, meldt resultaten over het derde kwartaal van 2025 met stabiele omzetgroei en verbeterde marges. Ook is er sprake van aanhoudend momentum in de direct-to-consumer (DTC) kanalen, ondanks aanhoudende tegenwind door tarieven en macro-economische factoren.

De omzet in het derde kwartaal stijgt met drie procent naar 539 miljoen dollar. De omzet uit eigen webkanalen, exclusief Bare Necessities, neemt toe met twintig procent. Dit markeert het elfde opeenvolgende kwartaal met dubbelcijferige groei voor het bedrijf.

Het bedrijf merkt op dat recente wetgeving in de Verenigde Staten, die de ‘de minimis’-vrijstelling voor import onder 800 dollar opschort, de impact van invoerrechten met ongeveer 3 miljoen dollar verhoogt. Dit draagt bij aan een geschatte vermindering van de operationele winst voor 2025 met 25 miljoen dollar door gecombineerde tarieffecten. Ondanks deze factoren handhaaft Delta Galil de vooruitzichten voor het volledige boekjaar 2025.

Volgens topman Isaac Dabah onderstrepen de resultaten de ‘kracht en veerkracht’ van het bedrijf te midden van de druk door tarieven. De direct-to-consumer verkoop stijgt dit kwartaal met negentien procent en draagt bij aan betere marges. Dabah zegt: “We blijven strategisch investeren in onze fabrieken en distributiecentra voor efficiëntieverbetering, terwijl we tegelijkertijd onze winkellocaties in Duitsland en Israël uitbreiden.” Hij voegt toe: “Met het oog op 2026 blijft de focus liggen op innovatie, operationele excellentie en strategische kapitaalinvesteringen.”

De brutowinst bereikt een record in het derde kwartaal van 233,2 miljoen dollar, een stijging van zeven procent op jaarbasis. De brutomarge stijgt hierdoor van 41,6 procent naar 43,3 procent. De EBIT exclusief niet-kernactiviteiten bedraagt 51,2 miljoen dollar. Dit is iets lager dan vorig jaar door hogere verkoop-, algemene en administratieve kosten in verband met valutabewegingen, DTC-uitbreiding, de integratie van het merk Passionata en SAP-implementatie. De nettowinst exclusief niet-kernactiviteiten neemt met twee procent toe tot 32,8 miljoen dollar.

In de eerste negen maanden van 2025 stijgt de omzet met vier procent naar 1,51 miljard dollar. De brutowinst neemt toe met vijf procent tot 637,1 miljoen dollar, waarbij de brutomarge verbetert tot 42,3 procent. De EBIT exclusief niet-kernactiviteiten komt uit op 114,9 miljoen dollar, vergeleken met 119,4 miljoen dollar vorig jaar. De nettowinst over de periode van negen maanden bedraagt 65,7 miljoen dollar, iets boven het niveau van vorig jaar. De verwaterde winst per aandeel exclusief niet-kernactiviteiten is 1,15 dollar voor het kwartaal en 2,33 dollar voor de periode van negen maanden.

Voor het boekjaar 2025 verwacht het bedrijf een omzet tussen 2.110 en 2.135 miljoen dollar. De verwachte EBIT ligt tussen 171 en 176 miljoen dollar en de EBITDA tussen 275 en 279 miljoen dollar. De nettowinst wordt geschat op 97 tot 101 miljoen dollar, oftewel 3,32 tot 3,46 dollar per verwaterd aandeel.

Het klantenbestand van Delta Galil omvat veel toonaangevende retailers en merken wereldwijd, waaronder Calvin Klein, Nike, Victoria’s Secret, Lululemon, Skims en Walmart. Het bedrijf bezit ook een breed merkenportfolio met onder andere Delta, Schiesser, Eminence, Athena, Splendid en PJ Salvage. Daarnaast brengt het producten op de markt onder licentieovereenkomsten voor grote wereldwijde namen zoals Adidas, Columbia, Calvin Klein en Tommy Hilfiger. Delta Galil ontwerpt, ontwikkelt, market en verkoopt tevens jeans en bovenkleding onder het merk Seven for All Mankind.