Delta Galil neemt Organic Basics over

Israëlisch textielbedrijf Delta Galil Industries, Ltd. kondigt in een persbericht aan dat deze het merk Organic Basics en ‘bepaalde activa’ heeft overgenomen. De voorwaarden van de transactie werden niet bekendgemaakt.

Delta Galil is van plan om consumenten wereldwijd kennis te laten maken met Organic Basics en om de Organic Basics productlijn uit te breiden met items voor baby's en kinderen, evenals extra items voor vrouwen en mannen. De collectie zal wereldwijd worden gelanceerd in 2023, zo meldt het persbericht.

"Organic Basics is een digitaal merk waarbij duurzaamheid en ethische productie centraal staan en deze waarden sluiten perfect aan bij Delta Galil's focus op het creëren van een duurzamere mode-industrie door innovatie", zegt Isaac Dabah, CEO van Delta Galil Industries in het persbericht. "We zien een belangrijke kans om het merk Organic Basics wereldwijd te laten groeien, met name in de VS en Europa, en om de productlijn uit te breiden met artikelen voor het hele gezin. Ons doel is om betaalbare, duurzame, biologische producten rechtstreeks aan de consument te verkopen."

Organic Basics is een digital native merk dat in 2015 in Denemarken is opgericht door drie ondernemers en bekend staat om zijn duurzame, ethisch geproduceerde dames- en herenondergoed, sportkleding en basics. Organic Basics is een gecertificeerde B Corp, is ook Global Organic Textile Standard (GOTS) gecertificeerd en is lid van 1% for the Planet.

Delta Galil Industries, Ltd. is wereldwijd producent en verkoper van merk- en private label kleding voor mannen, vrouwen en kinderen en richt zich ook op vrijetijdskleding, sportkleding en denim.