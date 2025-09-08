Denim Deal lanceert India Hub voor meer circulariteit

Het Europese initiatief Denim Deal lanceert de India Hub. Deze nieuwe samenwerking met de Global Alliance for Textile Sustainability Council (GATS) en de Nederlandse venture builder Enviu moet de circulariteit in de denimindustrie bevorderen. De samenwerking richt zich op het stimuleren van grootschalig gebruik van post-consumer recycled (PCR) katoen in de Indiase denimproductie, voor zowel de binnenlandse als internationale markt.

De lancering van de hub in september 2025 volgt op een intentieverklaring die de drie partijen in mei 2025 ondertekenden. Deze stap breidt de missie van Denim Deal uit buiten Europa, waar het al een netwerk van merken, leveranciers en recyclebedrijven heeft opgezet om meetbare circulariteitsdoelstellingen te implementeren.

Gaten in toeleveringsketen dichten

India is een belangrijke wereldwijde producent van denim en heeft een grote textielafvalstroom en een groeiende binnenlandse markt. De circulaire toeleveringsketen voor textiel blijft echter gefragmenteerd. De Denim Deal India Hub wil dit aanpakken door technische kennis, infrastructuur en deelname van merken te integreren onder de Denim Deal Certified Recycled Fiber (DDCRF)-norm.

Binnen de samenwerking deelt Denim Deal internationale expertise, richtlijnen en connecties met wereldwijde merken die hun producten in India betrekken. GATS leidt de lokale activiteiten en mobiliseert inzamelaars, sorteerders, recyclebedrijven en fabrikanten. Enviu richt zich op innovatiepilots, impactmeting en het ontwerpen van schaalbare bedrijfsmodellen.

“We zijn trots om een nieuwe mijlpaal voor de Denim Deal Foundation aan te kondigen: de lancering van onze India Hub in samenwerking met GATS en Enviu”, aldus Denim Deal bestuurslid Nicolas Prophte. “India biedt een unieke kans om voorop te lopen in modecirculariteit, met zijn grote markt, geavanceerde recyclingtechnologie en sterke denimindustrie. We hopen dat India een wereldwijd model voor duurzaamheid wordt en andere landen inspireert om dit voorbeeld te volgen.”

Ecosysteem voor de waardeketen

De hub is ontworpen om een ecosysteem voor samenwerking te creëren voor stakeholders in de denimwaardeketen. Merken krijgen toegang tot geverifieerde gerecyclede vezels, systemen voor impactmeting en ondersteuning bij het ontwikkelen van circulaire collecties. Recyclebedrijven en fabrieken ontvangen training, certificeringsmogelijkheden en toegang tot wereldwijde markten. Retailers en fabrikanten kunnen proefprojecten uitvoeren en terugnameprogramma's ontwikkelen, terwijl technologieproviders traceerbaarheidstools en digitale ID's kunnen integreren voor volledige transparantie.

Parvinder Singh, oprichter van de Indiase organisatie GATS: “Onze leden in heel India verzamelen en verwerken al textielafval. De India Hub geeft ons de structuur om die inspanningen op te schalen en gecertificeerde gerecyclede materialen te leveren die het vertrouwen genieten van internationale merken.”

Devansh Peshin, regionaal programmamanager bij Enviu, voegt eraan toe dat het initiatief een ‘gemeenschappelijke brug voor circulariteit’ in de denimindustrie creëert.

De eerste stappen voor de hub zijn een gezamenlijke campagne, trainingssessies over PCR-katoen voor lokale stakeholders en openbare aanbestedingen voor proefprojecten met merken en leveranciers. Een uitgebreid impactrapport wordt medio 2026 verwacht.