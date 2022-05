Denim Première Vision: druk bij debuut in Berlijn

Denim Première Vision werd voor de eerste keer in Berlijn gepresenteerd. ​​Nadat de laatste fysieke beurs in oktober in Milaan plaatsvond en in de twee voorgaande jaren digitaal werd gehouden, kwam de denimindustrie nu voor de tweede keer fysiek bijeen. FashionUnited nam een kijkje op de beurs.

Een bonte verzameling van exposanten

In de Arena Berlin, een tentoonstellingshal in het stadsdeel Alt-Treptow, verzamelden zich op 17 en 18 mei veel zogenaamde ‘denimheads’ - het bezoekersaantal liep op tot meer dan 1.600. Op het eerste gezicht leek de goed verlichte hal leeg - maar niets was minder waar: de stands bruisten van activiteit en bij sommige exposanten stonden de bezoekers zelfs in de rij. Een constant geluidsniveau weerspiegelde het enthousiasme van de gesprekken en de plannen die werden gemaakt.

Paolo Gnutti für Isko. Bild: Isko

Met 84 exposanten uit verschillende sectoren van de denimindustrie was het druk op de beurs. Dit markeerde een gevarieerde start van het seizoen. Accessoires, kleding en afwerking waren elk met een dozijn deelnemers vertegenwoordigd, gevolgd door tien technologie ontwikkelaars, enkele stoffenproducenten, wasserijen en een garenfabrikant.

"De industrie heeft een behoefte geuit om terug te keren naar een vakbeurs waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar vooral ook zaken gedaan kunnen worden", zegt Fabio Dalla Val, show manager van Denim Première Vision. "De show is niet alleen om te netwerken, iedereen die hier is, werkt ook echt - dat is bijzonder," voegt hij eraan toe.

Van de productie van stoffen tot technologie en vakmanschap

Stoffenproducent Isko maakte gebruik van de van de Berlijnse denimbeurs om voor het eerst sinds een lange tijd op een beurs te exposeren, zo is te lezen in een persbericht. "We wilden een comeback maken met Denim Première Vision, de timing was zeer geschikt voor de lancering van onze nieuwe collectie," zegt Keith O'Brien, senior PR manager bij Isko. "Het is al een tijdje geleden dat we op een beurs zijn geweest. De mensen waren echt enthousiast dat we terugkwamen om al onze nieuwe innovaties hier te tonen en te laten zien wat we de afgelopen jaren hebben gedaan".

Het label toonde ook zijn laatste samenwerking met Paolo Gnutti, een capsulecollectie die de aandacht trok van de bezoekers, met een opvallend ontwerp in Y2K-stijl.

Naast meer bekende namen waren ook een aantal nieuwkomers en nichebedrijven aanwezig - waaronder de Berlijnse designstudio A New Kind Of Blue. De oprichters Tim van de Loo en Sandra Nielsen presenteerden op de beurs een denimstof die geweven noch gebreid is, maar in plaats daarvan is vervilt dankzij het gebruik van gerecyclede denimresten. Het materiaal wordt vervolgens overgestikt, waardoor een tweed-achtige stof ontstaat. De studio streeft er momenteel naar om een toeleveringsketen op te bouwen waardoor er meer innovatie in het productieproces kan plaatsvinden - van de aankoop van materialen en productontwikkeling tot borduurspecialisten. "We hopen hier wat contacten te leggen. Voor ons gaat het er ook vooral om investeerders te vinden die bereid zijn geld in het project te steken," zegt medeoprichter Van de Loo.

Giulia Perin van Emina, een label dat verfprocessen terugbrengt naar hun oorsprong door middel van traditioneel vakmanschap, hoopt op directe business door deel te nemen aan de beurs - uitbreiding en groei van het label zijn niet de focus. "Ik kom hier omdat ik een ambachtsman ben," zegt Perin. "Ik bied hier mijn producten aan, maar ik wil van het label geen grote naam of een groot bedrijf maken waar alles gesystematiseerd is. Ik ben meer bezig met het creëren van waarde."

Wiser Tech, een bedrijf dat automatische wasmachines voor denim produceert, heeft op de beurs een wasmachine getoond die verft zonder water te gebruiken. Fuat Gözaçan, oprichter van Global Mind Investments, waartoe Wiser Tech behoort, is blij met de deelname van het bedrijf aan de beurs: tijdens een ontmoeting met een klant kreeg hij te horen dat een groot bedrijf van plan is om in de toekomst 20 tot 30 procent van zijn productie over te dragen op Wiser Tech. "We hebben goede zaken gedaan, de machines zijn verkocht van Italië tot Tunesië," meldt Gözaçan. "Het gaat hier niet om de verkoop van twee of drie machines, maar om een ingrijpende omschakeling", benadrukt hij.

Bild: Denim Première Vision/ Andy Rumball

Duurzaamheid is het gemeenschappelijke doel

Eén thema loopt als een rode draad door de beurs: duurzaamheid. Dalla Val, showmanager van Denim Première Vision, verklaart: "Voor ons gaat deze beurs over zaken en mode. En duurzaamheid speelt hier een cruciale rol bij.” "Over duurzaamheid wordt veel minder gecommuniceerd dan vroeger," zegt Dalla Val. "Bedrijven hebben begrepen dat duurzaamheid zelf belangrijker is voor de sector dan alleen het communiceren ervan. Bijna niemand maakt loze beweringen meer." Op het eerste gezicht zie je inderdaad weinig clichématige groene letters of cirkelvormige pijlen - maar als je de stands betreedt, vallen er prototypes in je handen die bij nadere inspectie op duurzame wijze gemaakt blijken te zijn.

Berlijn als internationaal epicentrum van de denimindustrie

Naast het tweedaagse fysieke evenement was er de hele week ook een digitale versie van Denim Première Vision. Sommige van de gesprekken en optredens die in de arena plaatsvonden, werden live uitgezonden, anderen op een later tijdstip - om ´een grotere groep te bereiken, zoals de klanten uit Azië en Amerika of zelfs die uit Europa die niet wilden of konden komen´, aldus Dalla Val.

In vergelijking met Milaan afgelopen najaar is de Berlijnse editie volgens Dalla Val multicultureler. Exposanten uit landen als Italië, Duitsland, Marokko, Tunesië, Pakistan, Bangladesh en China kwamen naar Berlijn. De bezoekers waren ook in het bezit van verschillende nationaliteiten - Frans, Duits, Engels, Italiaans en Turks. Dalla Val meldt dat de gebruikelijke 50/50-verdeling tussen internationale en binnenlandse exposanten en bezoekers iets anders is in Berlijn: "Ik kan bevestigen dat er hier veel internationale deelnemers zijn in verhouding tot Duitsers."

Dit is een verschil met de denimbeurs Kingpins, die in april in Amsterdam plaatsvond. Ongeveer 40 procent van de deelnemende exposanten waren op beide beurzen aanwezig - een kleine kruising, zegt Dalla Val. "Het gaat niet over competitie," zegt de show manager over Kingpins. Waar het bij Kingpins vooral om netwerken gaat, ziet Dalla Val zakendoen als de belangrijkste drijfveer voor deelnemers aan Denim Première Vision.

Burcu Sevilir, Sales Manager bij A14, een denim weverij die ook aanwezig was op Kingpins, bevestigt: "Deze show gaat meer over zaken doen, niet zozeer over netwerken." Sevilir ziet deelname aan de beurs als een kans om nieuwe klanten aan te trekken en meteen zaken met elkaar te doen.

De keuze van Berlijn als locatie was een no-brainer. Dalla Val meldt dat het slechts een kwestie van tijd was voordat de beurs zou verhuizen naar de ´Europese mode-metropool´ Berlijn. "Berlijn is altijd al een creatieve en inspirerende stad geweest - het is bijna grappig dat we hier niet eerder zijn geweest! Berlijn heeft een uitgebreide relatie met streetwear die ver teruggaat - denim is ook een soort modecultuur," zegt de showmanager. De beurs zal in 2023 opnieuw in Berlijn worden gehouden.

De kracht van de denimbeurs ligt ook in de organisatorische ervaring van het moederbedrijf Première Vision, waardoor de bezoekersaantallen beter kunnen worden ingeschat. Dalla Val was tevreden over de Berlijnse editie: "Mijn verwachtingen voor de bezoekersaantallen werden overtroffen - de stands zijn vol, op misschien één of twee na! De deelnemers vertellen me tot nu toe goede dingen - en zij zijn mijn meest betrouwbare bron!"

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.DE. Vertaling en bewerking van het Duits naar het Nederlands: Eugenia Melissen Ferrer.