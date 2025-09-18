Denimbedrijf Cone Denim overgenomen door Artistic Milliners

Een grote deal in de denimindustrie. Artistic Milliners heeft een meerderheidsbelang verkregen in het Amerikaanse Cone Denim. Het bedrijf heeft het belang overgenomen van Elevate Textiles, zo is te lezen in het persbericht. Een overnameprijs wordt niet genoemd.

Cone Denim zal de eigen identiteit behouden onder Artistic Milliners. Cone denim biedt zowel premium denimstoffen als kant-en-klare kledingstukken. Het persbericht benadrukt dat klanten van zowel Cone Denim als Artistic Milliners interactie blijven houden met hun vertrouwde partners.

De combinatie van de twee bedrijven zorgt ervoor dat er een breed denimnetwerk ontstaat. Zo heeft Cone denim productiefaciliteiten in Mexico en China en Artistic Milliners in zowel Mexico als de Verenigde Staten.

Murtaza Ahmed en Omer Ahmed van Artistic Milliners in het bericht: “De onderscheidende positie van Cone Denim als iconische Amerikaanse fabrikant voegt zich bij de wereldwijde portfolio van Artistic Milliners, waardoor een internationale organisatie ontstaat die gebruikmaakt van onze gezamenlijke infrastructuur en expertise om klanten ongeëvenaarde service en flexibiliteit te bieden. Onze multinationale productielocaties bieden snelheid, schaalgrootte en leveringszekerheid.”