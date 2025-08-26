Denimmerk Closed: Wat er na het faillissement tot nu toe is gebeurd

Begin augustus werd het faillissement van Closed bekend. Sindsdien zijn de mediaberichten over het voormalige cult-denimlabel niet van de lucht. Wat er tot nu toe bekend is geworden.

Onduidelijke gang van zaken?

Bij Closed zouden financiële controleurs "verwarrende miljoenenverliezen" hebben gevonden, meldt het Manager Magazin in zijn meest recente bericht. Daaronder zouden betalingen van zeven cijfers aan ex-financieel directeur Hans Redlefsen zijn gedaan. Closed gaf na een vraag van FashionUnited geen commentaar op de inhoud van het bericht.

De voorlopige curator Stefan Denkhauses deelde daarover dinsdag echter het volgende mee: "Uiteraard bewaren we alle documenten van het bedrijf en zullen we in het tweede deel van de procedure, wanneer de nodige maatregelen voor het behoud van Closed in gang zijn gezet, alles bekijken wat ons mogelijk ongebruikelijk voorkomt. Dat is onderdeel van elke faillissementsprocedure."

Bevestigd is echter dat Redlefsen zijn functie na zevenentwintig jaar op eigen verzoek in juli heeft neergelegd. Dat blijkt uit een bericht van het vakblad Spin-Off. In zijn plaats werd Lothar Hiese als nieuwe commercieel directeur benoemd in het managementteam rond Gordon Giers en Til Nadler. Deze recente personeelswijziging bevestigde de curator op aanvraag.

Hiese staat bekend als een ervaren herstructureringsexpert en kondigde aan zich te concentreren op de winstgevendheid van het bedrijf, dus geen verkopen meer tegen elke prijs. De toekomstige strategie van het bedrijf moet ook sterker op de klant gericht zijn, hoewel de basis op het gebied van groothandel, detailhandel en online business goed is.

Persoon Redlefsen

Na het neerleggen van zijn functie als directeur, behoudt Redlefsen volgens het bericht van Spin-Off echter nog steeds aandelen in Closed als vennoot. Een vraag van FashionUnited over de aandelen werd door de curator niet beantwoord.

Hans Redlefsen leidde tot voor kort als trio met zijn studievrienden Giers en Nadler het modebedrijf Closed. Redlefsen en Giers leerden elkaar kennen als studievrienden in Londen, zoals de voormalige commercieel directeur een jaar geleden vertelde in een podcast van Family Office Kontora. Later kochten ze Closed van de vorige generatie, waartoe ook de vader van Gordon Giers behoorde. Onder het trio werd de collectie, die voornamelijk uit jeans bestond, uitgebreid met andere kledingstukken en accessoires.

Faillissement en zoektocht naar investeerders

Het aftreden van Redlefsen gaf al aan dat er problemen waren bij Closed. Begin augustus vroeg het Hamburgse modelabel faillissement aan. De voorlopige curator Stefan Denkhaus toonde zich optimistisch dat er snel investeerders gevonden zouden kunnen worden. Gesprekken met eerste geïnteresseerden hadden al plaatsgevonden, aldus directeuren Giers en Nadler in een verklaring.

Het Münchense bedrijf Wieselhuber & Partner is belast met het M&A-proces, meldde het vakblad Textilwirtschaft vorige week. De curator bevestigde deze informatie en wees op een "grote interesse" in Closed.

"Er is een groot aantal geïnteresseerden. Ik ben optimistisch dat er een oplossing met investeerders komt", aldus Denkhaus per e-mail. "De faillissementsprocedure loopt veertien dagen, het is nu te vroeg om verdere vragen te beantwoorden."

Kerncijfers

Het faillissement van Closed is een gevolg van de te hoge schuldenlast en de bijbehorende financieringskosten, meldde het bedrijf begin augustus. Volgens de laatst in oktober 2022 gepubliceerde geconsolideerde jaarrekening bedroeg de schuld op dat moment 50,5 miljoen euro.

Closed is "in principe winstgevend" en heeft zijn omzet de afgelopen jaren kunnen verhogen, benadrukte de verklaring begin augustus. In de negen maanden voorafgaand aan de faillissementsaanvraag zou Closed een omzet van 84 miljoen euro hebben behaald, meldde Textilwirtschaft vorige week. Denkhaus wilde geen informatie over de cijfers geven.

Officieel bevestigde BRL, het kantoor van de curator, begin augustus de volgende cijfers: in totaal zou Closed een jaaromzet van ongeveer 120 miljoen euro hebben behaald. Ongeveer veertig procent komt uit de groothandel, vijfentwintig procent uit e-commerce en vijfendertig procent uit de fysieke detailhandel.

Een saneringsrapport van het Hamburgse adviesbureau voor het midden- en kleinbedrijf Ecomyc over Closed zou volgens een bericht van Manager Magazin tot de conclusie zijn gekomen dat er slechts "beperkt vertrouwen in de financiële gegevens" is. Een hoge salarisstructuur en overcapaciteit aan personeel zouden de oorzaak zijn van de problemen bij Closed, aldus het bericht.