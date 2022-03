Denimmerk J.C. Rags wordt nieuw leven ingeblazen door Atrium - House of Brands

Denimmerk J.C. Rags komt terug. Het merk is overgenomen door Atrium - House of Brands, zo deelt de organisatie exclusief met FashionUnited.

Het merk verdween in 2013 uit de wholesale door een nieuwe eigenaar en later was het merk verkrijgbaar bij retailketen MenatWork. MenatWork ging enkele jaren geleden failliet en kwam ondanks een doorstart niet meer terug in de winkelstraat. De afgelopen zes jaar zijn er door J.C. Rags nauwelijks nieuwe collecties gemaakt, zo deelt Atrium - House of Brands mee in een persbericht.

Atrium - House of Brands is al eigenaar van de merken Dutch Dandies, Campbell en Donkervoort. De organisatie ziet J.C. Rags als een sterke aanvulling op het bestaande merkenportfolio. Atrium focust zich met de collecties op zowel de moderne, casual als klassieke man. De collecties uit het portfolio worden verkocht aan diverse retailers in de Benelux. Sinds april 2021 zijn de merkrechten van J.C. Rags in handen van het bedrijf, zo is te lezen in het persbericht, maar het nieuws wordt nu pas naar buiten gebracht.

Het merk J.C. Rags komt terug met essentials als de T-shirts en de naar eigen zeggen iconische cargobroek. Deze items worden in de collectie aangevuld met casual workwear, vertaald naar de wereld van nu, aldus het persbericht. Het merk stapt de wholesalemarkt weer in vanaf het SS23-seizoen. De SS22 collectie van J.C. Rags is vanaf vandaag weer consumenten exclusief beschikbaar bij retailer Only for Men, het zusterbedrijf van Atrium - House of Brands

“De man van nu is toe aan no-nonsense basics, kwalitatieve essentials met een edge en maakt bovendien bewustere en duurzamere keuzes,” aldus Menno Dings, Head of Marketing bij J.C. Rags, in het persbericht. Teun van den Berg, Head of Product Development bij J.C. Rags vult aan “Wij zijn teruggegaan naar de tekentafel, terug naar de werkplaats, daar waar J.C. RAGS ooit is ontstaan. Met één doel: het heruitvinden van de juiste basics voor de moderne man.”