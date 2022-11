Denimmerk Kings of Indigo failliet verklaard

KOI International B.V., het moederbedrijf van Nederlands duurzaam jeansmerk Kings of Indigo, is 16 november failliet verklaard, dat laat het bedrijf zelf weten in een persbericht. Het is het bedrijf niet gelukt een nieuwe investeringsronde rond te krijgen. KOI International B.V. vroeg zelf het faillissement aan. De website van Kings of Indigo staat al op zwart.

Kings of Indigo overleefde in 2018 nog een faillissement van de Varova Fashion Holding. Toentertijd maakte het modelabel een doorstart via een management buy-out. Een mix van een lastige transitie uit de VFH-organisatie, de impact van de coronacrisis, krapte in de productieketens, late leveringen en de hoge inflatie leidt nu tot een faillissement.

Oprichter Tony Tonnaer in het persbericht: “Het doet absoluut pijn om alles waar we keihard voor hebben gewerkt achter te moeten laten. Maar ik voel ook oprechte trots voor alles wat we met het team voor elkaar hebben gekregen. Met Kings of Indigo hebben we een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan de verduurzaming van de mode-industrie en andere merken laten zien hoe het schoner en eerlijker kan, zonder op kwaliteit in te leveren. Ik heb me in deze missie door veel mensen gesteund gevoeld. Ik had dit avontuur voor geen goud willen missen.”

Faillissement voor denimmerk Kings of Indigo

Op dit moment wordt er gekeken naar mogelijkheden voor een doorstart. De heer D. Cohen Tervaert is aangesteld als curator. Tonnaer roept geïnteresseerde partijen op zich bij de curator te melden. “De weg is nu vrij voor een partij die ons gedachtegoed wil voortzetten met een doorstart”, aldus Tonnaer in het persbericht.

Het merk heeft 230 verkooppunten in totaal 10 landen. De grootste markt voor het merk is de DACH-regio. Bij het bedrijf zijn 16 mensen in vaste dienst.

Kings of Indigo is opgericht door denimliefhebber en expert Tony Tonnaer. Voor het opstarten van het merk werkte Tonnaer als directeur bij denimmerk Kuyichi. Het merk vierde dit jaar nog het tienjarige jubileum.