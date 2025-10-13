Design Eyewear Group neemt zes Franse merken over

Design Eyewear Group, een Deens bedrijf gespecialiseerd in het ontwerpen, ontwikkelen en wereldwijd verkopen van brillen, neemt zes brillenmerken over van het Franse bedrijf KNCO. Het doel is de opbouw van een ‘nog diverser portfolio dat aansluit bij de behoeften van de hedendaagse brildrager’.

In een verklaring meldt Design Eyewear Group dat de overname twee merken voor volwassenen betreft, Francois Pinton en Karavan, en twee kindermerken, Karavan Kids en Kaliboo. Daarnaast worden de gelicentieerde kindermerken Jacadi en Catimini overgenomen.

De overname is onderdeel van de strategie van Design Eyewear Group om zijn positie in Frankrijk, een van Europa's belangrijkste brillenmarkten, te versterken. Tegelijkertijd zet het bedrijf zijn eerste stappen in kinderbrillen, een nieuwe productcategorie die het bedrijf verwacht uit te breiden naar andere landen.

Lars Flyvholm, directeur van Design Eyewear Group, zegt: “Dit is weer een belangrijke stap in onze reis. Na onze overname van Menrad in juni en de licentieovereenkomsten met Jaguar, Joop!, Bogner en Morgan, geeft deze nieuwe toevoeging ons bedrijf een nog bredere basis voor groei.”

“We breiden niet alleen geografisch uit, maar ook naar nieuwe segmenten, zoals kinderbrillen, een segment waar we veel mogelijkheden zien. De merken van KNCO passen naadloos in ons portfolio en vullen onze bestaande sterke punten op het gebied van ontwerp, vakmanschap en internationale distributie aan.”

Met deze overname treden ongeveer vijftien medewerkers van KNCO in dienst bij Design Eyewear Group. Hieronder vallen vier ervaren ontwerpers en productmanagers die de merken verder zullen ontwikkelen. Ook de verkoopvertegenwoordigers en het klantenserviceteam, die al diepgaande kennis hebben van de klanten en het productportfolio, maken de overstap.