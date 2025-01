Desigual roept op tot solliciteren voor de vierde editie van haar startup accelerator programma

Het Spaanse modebedrijf Desigual roept startups op om zich in te schrijven voor de vierde editie van haar "Awesome Lab" programma. Dit programma, dat in 2021 werd gelanceerd, is gericht op het ondersteunen van veelbelovende startups die de mode-industrie kunnen veranderen en innovatie stimuleren. Dit jaar is er een belangrijke wijziging: de open oproep, waarbij alle startups zich kunnen aanmelden, krijgt prioriteit. Startups die zich bezighouden met technologie, kunstmatige intelligentie en datamanagement kunnen zich inschrijven tussen 16 januari en 20 april 2025.

Desigual werkt samen met Wayra, de afdeling van Telefónica die investeert in startende bedrijven. Wayra zal de aanvragen beoordelen en beslissen welke startups mogen deelnemen. Het programma richt zich op startups in de seed fase [het beginstadium van een bedrijf, red.] of Serie A fase [startups die al een werkend product en klantenbasis hebben en nu financiering zoeken om verder te groeien, red.] die potentieel hebben om een grote impact te maken in de mode-industrie.

Thomas Meyer, oprichter van Desigual, benadrukt dat het programma gericht is op het versterken van de samenwerking met startups die de toekomst van de mode kunnen vormgeven. Wayra’s Paloma Castellano voegt toe dat deze samenwerking innovaties zal stimuleren die niet alleen gebruik maken van data en kunstmatige intelligentie, maar ook de toekomst van mode opnieuw definiëren.

In de afgelopen drie edities zijn al verschillende nieuwe pilotprojecten gestart, en Desigual blijft deze projecten volgen om te kijken hoe ze zich verder kunnen ontwikkelen. “Tijdens deze drie edities hebben we ons vermogen ontwikkeld om baanbrekende technologische oplossingen te identificeren en te koesteren, die ons helpen te verbeteren op prioritaire gebieden voor het bedrijf en de sector in het algemeen”, benadrukt Juan Sánchez Ramirez, IT Governance & Innovation Manager bij Desigual. “Dit plaatst ons in een bevoorrechte positie om toegang te blijven krijgen tot de meest disruptieve startups en hen de kennis, het personeel en de internationale capaciteit van een bedrijf als Desigual aan te bieden om hun ideeën te testen en tools te ontwikkelen die een verschil kunnen maken”, benadrukt hij.

Daarnaast heeft het bedrijf het project "Create the Future" opgezet, waarmee het zichzelf binnen twee jaar wil transformeren tot een data-gedreven bedrijf dat kunstmatige intelligentie volledig benut. De focus van het programma ligt op het verbeteren van interne processen door automatisering, het gebruik van geavanceerde analyse en creatieve tools, en het integreren van digitale assistenten. Zo blijft Desigual zich inzetten voor de toekomst van de mode-industrie en de impact van innovatieve technologieën.