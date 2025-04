Desigual sluit 2024 af met een omzet van 332 miljoen euro

Madrid – De Spaanse modegigant Desigual heeft de belangrijkste economische indicatoren bekendgemaakt over het afgelopen boekjaar 2024. Het bedrijf sloot het jaar af met een omzet van 332 miljoen euro.

Op basis van de informatie van het Spaanse bedrijf heeft Desigual over 2024 een totale omzet van 332 miljoen euro gegenereerd. Dit bedrag betekent een daling van 12,4 procent ten opzichte van de 379 miljoen euro omzet in boekjaar 2022, aangezien de cijfers over 2023 niet zijn vrijgegeven. Vergeleken met de 590 miljoen euro die het bedrijf in 2019 boekte, het laatste jaar zonder de gevolgen van de coronapandemie, is er een daling van 43,7 procent.

Wat betreft de winstgevendheid, sloot Desigual 2024 af met een winst voor belastingen (WVB) van 3,1 miljoen euro. Er zijn geen verdere details bekendgemaakt over de uiteindelijke nettowinst of -verlies. In 2022 was er een positieve nettowinst van 3 miljoen euro.

“De omzet in 2024 bedroeg 332 miljoen euro en het resultaat voor belastingen is positief met 3,1 miljoen euro, waarmee de voortgang van het bedrijf richting winstgevendheid wordt verstevigd”, aldus de directie van het Spaanse modebedrijf. Ze benadrukken dat het merk na 2024 'het transformatieproces dat in 2019 is gestart met succes heeft afgerond en zich voorbereidt op een nieuwe groeifase'.

Online en internationale markten als steunpilaren voor groei

De belangrijkste steunpilaren van de Desigual-cijfers over 2024 zijn de resultaten in het online kanaal en de internationale markten. Dit effent het pad voor een nieuw hoofdstuk.

De fysieke winkelverkopen van Desigual vertegenwoordigden 65 procent van de totale omzet van het bedrijf, terwijl de online verkopen 35 procent vertegenwoordigden, goed voor 116 miljoen euro. Dit is een aanzienlijke groei ten opzichte van de 19 procent van de totale omzet die de online verkopen van Desigual aan het einde van 2019 vertegenwoordigden. Het bedrijf heeft het afgelopen jaar gewerkt aan het verder stimuleren van de online verkopen door de digitale aanwezigheid van Desigual uit te breiden op internationale digitale platforms, zoals de online winkels van de Amerikaanse warenhuizen Macy’s en Nordstrom.

Desigual benadrukt de resultaten in belangrijke markten zoals de Verenigde Staten (plus 7 procent) en Japan (plus 9 procent). Ze geven hierbij geen totale bedragen, maar alleen jaarlijkse groeipercentages. De prestaties in de landen die de economische gebieden van Centraal-Europa, het Midden-Oosten en Afrika vormen, waren nog beter (plus 11 procent).

Desigual is actief in 95 landen en benadrukt de inspanningen om de herpositionering van het bedrijf en de aantrekkingskracht op 'een jongere en meer ‘fashionista’-gerichte klant' te stimuleren. Sinds 2019 wordt hieraan gewerkt en de gemiddelde leeftijd van de nieuwe Desigual-klant is al met bijna tien jaar verlaagd. Daarnaast zijn er verdere vorderingen gemaakt in het optimaliseren en verbeteren van het commerciële netwerk. De winkeloppervlakte is de afgelopen twee jaar met 28 procent gedaald als onderdeel van dit optimalisatieproces, waarvoor de afgelopen vijf jaar 98 miljoen euro is geïnvesteerd. Dankzij deze investeringen is het nieuwe winkelconcept van Desigual geïntroduceerd in 90 procent van het hele netwerk, dat bestaat uit 282 merkwinkels. Het netwerk is in 2024 verder uitgebreid met belangrijke openingen, zoals het nieuwe 'vlaggenschip' in Shanghai.

2025: Consolidatie van de 'nieuwe' Desigual

Desigual verwacht dat 2025 het derde opeenvolgende jaar wordt waarin het bedrijf een organische groei van de belangrijkste indicatoren van het bedrijfsmodel realiseert. Om dit te bereiken, zal er speciale aandacht worden besteed aan het verstevigen van de nieuwe marktpositionering. Het marketing departement krijgt hiervoor investeringen ter hoogte van tien procent van de totale Desigual-omzet, de grootste in de geschiedenis van het bedrijf. Deze middelen zullen worden ingezet voor diverse acties, als onderdeel van de consolidatiestrategie die al is ingezet met de recente aanstelling van Ester Expósito als nieuwe wereldwijde ambassadeur van Desigual voor 2025.

Samenvatting Desigual boekte in 2024 een omzet van 332 miljoen euro, een daling ten opzichte van voorgaande jaren, met een winst voor belastingen van 3,1 miljoen euro.

De online verkopen vertegenwoordigden 35 procent van de totale omzet van het bedrijf, dat een sterke groei liet zien in markten als de Verenigde Staten, Japan en delen van EMEA.

Voor 2025 richt Desigual zich op het consolideren van de herpositionering van het merk en het aantrekken van een jonger publiek, waarvoor het van plan is fors te investeren in marketing.