Detailhandel noteert omzetplus van 3,3 procent in tweede kwartaal

De algehele detailhandel heeft een kleine omzetplus genoteerd tijdens de maanden april, mei en juni. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt een stijging van 3,3 procent. Het verkoopvolume lag 1,1 procent hoger.

In de Nederlandse mode-industrie zagen alleen kledingwinkels een omzetstijging in het kwartaal. Bij deze winkels steeg de omzet gemiddeld met 1,5 procent en het verkoopvolume met 1,6 procent.

Voor winkels in schoenen en lederwaren werd er een omzetdaling (min 1,4) genoteerd, hoewel het verkoopvolume (plus 1,1) wel steeg.