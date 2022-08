Detailhandel zet meer om in juli door prijsstijgingen

De detailhandel heeft in juli 5,5 procent meer omzet gegenereerd dan in dezelfde maand een jaar eerder, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Echter ligt het verkoopvolume 1,5 procent lager, wat betekent dat de omzetstijging te danken is aan gestegen prijzen.

Bij winkels in kleding, schoenen en lederwaren zijn nog flinke omzetstijgingen te zien in juli, mede door het inhaalgedrag in vergelijking met juli 2021. Andere branches die het eerder heel goed deden, zoals winkels in meubels en woninginrichting, noteren een omzet min, zo is te zien in de cijfers van het CBS. Bij Kledingwinkels was er een plus te zien van 11,6 procent. Bij winkels in schoenen- en lederwaren is de toename 8,3 procent. De online omzet van de kleding en mode-branche lag in juli 28,4 procent hoger dan een jaar eerder.

De snelle groei van de online omzet is echter de afgelopen maanden flink afgeremd. De groei van de online omzet was in juli nog maar 5 procent. De meeste groei werd behaald bij multichannelers, daar steeg de online omzet met 12,9 procent. Bij pure webwinkels lag de online omzet juist 0,7 procent lager, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek.