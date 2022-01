Deze bedrijven ontwikkelden allebei een volledig recyclebare paspop: ‘Modebedrijven denken vaker na over duurzame winkelinrichting’

Wanneer het gaat over het verduurzamen van de modeindustrie, wordt al snel gedacht aan het aanpakken van het productieproces van kleding. Er zijn echter meer manieren waarop een modebedrijf groener kan opereren. Zo kun je ervoor kiezen om je product te laten showen door duurzame paspoppen. FashionUnited spreekt Harry Schagen van Leeuwen, Sustainability Manager bij mannequinproducent Hans Boodt Mannequins, en Divine Bonami, Marketing Manager bij mannequinproducent Bonami, over de duurzaamheidsontwikkelingen in hun branche.

Paspoppen van recyclebaar materiaal

Het merendeel van de mannequins wordt traditioneel gemaakt van onder meer glasvezel en polyester. “Om paspoppen te maken met glasvezel, wordt resin toegevoegd; een soort lijm. Dit levert een product op dat zowel sterk als licht is, maar het grote nadeel is dat het een composiet is (een materiaal bestaande uit verschillende componenten, red.) en daardoor niet recyclebaar”, aldus Schagen van Leeuwen. Hierdoor belanden afgeschreven paspoppen vaak onder de grond of in de verbrandingsoven.

Zowel het Nederlandse Hans Boodt Mannequins als het Belgische Bonami investeerden de afgelopen jaren flink in het verduurzamen van hun producten. “De afgelopen zeven jaar hebben we met een hoop materialen geëxperimenteerd, in totaal een stuk of twintig”, aldus Bonami. Er is gekeken naar de ontwikkeling van volledig nieuwe materialen, maar dit had een keerzijde: “Een volledig nieuw materiaal vergt ook een heel nieuw recycleproces. Als bedrijf zijn we te klein om dat op wereldniveau op te zetten. We willen dat onze paspoppen overal kunnen worden gerecycled, omdat we wereldwijd actief zijn. Het is niet de bedoeling dat een klant in de Verenigde Staten afgeschreven paspoppen speciaal naar België terugstuurt om deze te laten recyclen.” Uiteindelijk leidde de zoektocht tot de ontwikkeling van Bonplast™: een honderd procent recyclebaar materiaal dat behoort tot de familie van thermoplasten, vertelt de Marketing Manager.

Jaren van onderzoek en testen leverden bij Hans Boodt Mannequins een vijftal nieuwe, duurzamere alternatieven voor glasvezel op. Het volledig recyclebare Replex bleek de meest duurzame optie te zijn. Sustainability Manager Schagen van Leeuwen licht toe: “Replex is een type plastic waar geen andere materialen aan zijn toegevoegd. Daardoor is het materiaal herbruikbaar. Het maken van een mannequin van nieuw materiaal dat kan worden gerecycled, is stap één. Uiteindelijk denken we het liefst nog een stapje terug, om uiteindelijk een volledig circulair product te maken van gebruikt plastic.”

Een ander duurzaam initiatief van de Nederlandse paspoppenproducent is het Second Life Programme. Klanten kunnen mannequins die niet langer worden gebruikt terugsturen, waarna ze een ‘tweede leven’ krijgen bij onder meer musea, onderwijsinstellingen of opkomende designers.

Beeld: eigendom Hans Boodt

De uitdaging voor de mannequinbranche

Dat het ontwikkelen van een duurzamere mannequin een proces van jaren was, kent verschillende redenen. “In onze branche werken we vaak met composiet. Overstappen op een ander materiaal is dan vanzelfsprekend een uitdaging”, aldus Schagen van Leeuwen. Voor de productie van paspoppen van duurzaam plastic is bijvoorbeeld een ander type mal nodig. “Het verschil zit hem vooral in het materiaal. Een mal voor een plastic mannequin is vrijwel altijd van metaal, wat relatief duur is. Door die hoge kosten moet je als producent ook hoge aantallen kunnen produceren en afzetten.” Andere verschillen tussen de mal voor duurzame en reguliere paspoppen zijn volgens de Sustainability Manager verwaarloosbaar.

De grootste uitdaging voor het Belgische Bonami lag bij het ontwikkelen van een product dat duurzaam is en tegelijkertijd aansluit bij de klantwens. “Om de duurzame optie aantrekkelijk te maken, moet het een en-en verhaal zijn in plaats van of-of”, aldus Bonami. “We wilden een honderd procent recyclebare mannequin die tevens gebruiksgemak en een mooi design biedt. Die facetten samenbrengen vergde een lange zoektocht. Met Bonplast™ is dit gelukt. De paspoppen van dit materiaal zijn drie tot acht kilo lichter dan een gemiddelde paspop. Daarnaast breekt Bonplast™ niet wanneer het valt. In de praktijk worden paspoppen vaak omgeruild wanneer ze te vaak zijn gevallen, maar bij dit materiaal hoeft dat niet meer. Ook zijn kleine aanpassingen mogelijk dankzij een magneetsysteem. Zo kun je – afhankelijk van de laatste trends – kiezen voor een ander hoofd.”

De vraag vanuit de modeindustrie

Schagen van Leeuwen en Bonami merken allebei dat de interesse voor duurzame paspoppen vanuit modebedrijven toeneemt, al is er nog genoeg werk aan de winkel. “Verschillende studies wijzen uit dat de modeindustrie één van de meest vervuilende is. Veel bedrijven voelen daardoor druk om duurzamer te opereren en een hoop doen dit dan ook. Daarin bewegen wij als mannequinbusiness vanzelf mee. Wel merk ik dat klanten vaak niet goed weten wat ze bedoelen als ze vragen naar een sustainable mannequin”, merkt Schagen van Leeuwen op. “Duurzaamheid is een grijs gebied voor velen: wat is nu wel en juist niet duurzaam? Als Sustainability Manager neem ik graag een educatieve rol op me, maar ik hoop dat dit in de toekomst steeds minder nodig zal zijn, omdat men zelf weet wat een duurzaam product is en hier ook bewust naar zoekt.”

Beeld: eigendom Bonami

Ook Bonami merkt dat duurzaamheid niet voor iedereen hetzelfde betekent. “Ik denk dat dit deels komt doordat er zoveel greenwashing om ons heen is. Veel bedrijven willen verantwoord ondernemen, maar weten niet goed hoe. Gelukkig zien we dat steeds meer modebedrijven nadenken over een duurzame winkelinrichting.”

“Voor een paspop van Bonami betaal je tussen de 290 en 750 euro. Om de groene keus aantrekkelijker te maken, zijn de duurzame en reguliere optie bij Bonami gelijk geprijsd. Wij leveren hiervoor een stukje marge in, maar vinden dat we dit simpelweg moeten doen. Als de duurzame optie twee keer zo duur is als de ‘gewone’ optie, vrees ik dat we die uiteindelijk niet verkopen.”

Beeld: eigendom Hans Boodt

Groene toekomstplannen van de mannequinbusiness

Als het aan Schagen van Leeuwen ligt, gaan biologische materialen in de toekomst een grotere rol spelen. “Werken met producten die iets teruggeven aan de wereld lijkt me fantastisch. Ik zou graag nog meer experimenteren met biologisch afbreekbare materialen die – wanneer ze in de grond terechtkomen – vanzelf weer vergaan. Er zijn al eens schoenen gemaakt van algen, dus wie weet.”

Hans Boodt Mannequins in het kort Jaar van oprichting: 2001

Aantal medewerkers: 35

Aantal geproduceerde paspoppen per jaar: Tussen de 90.000 en 120.000

Actief in: 70 landen

Nationaal marktaandeel: Ca. 80-90 procent van de retailers in Nederland gebruikt Hans Boodt paspoppen

Hoofdkantoor gevestigd in: Zwijndrecht, Nederland

CEO: Marco Ouwerkerk