Deze fashion bedrijven kregen NOW-toelagen van meer dan 1 miljoen tijdens NOW 4.0

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) die half maart 2020 in het leven werd geroepen, kent inmiddels vier opvolgers: NOW 2.0, NOW 3.0, NOW 4.0 en NOW 5.0. Deze subsidie is ook door veel mode- en detailhandelsbedrijven aangevraagd. De regeling bedoeld om acute liquiditeitsproblemen, bijvoorbeeld door winkelsluiting, te voorkomen is een voorschot. Modeondernemers die als gevolg van de coronacrisis met omzetdalingen kampen vanaf 20 procent kunnen een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Zo kon in ieder geval aan het begin van de coronacrisis, massaontslagen worden voorkomen. Voor de vierde aanvraagperiode van de NOW in Nederland hebben in totaal ruim zeventigduizend bedrijven een beroep gedaan op de regeling. Daaronder zijn meer dan 18.000 winkelbedrijven, samen goed voor een bedrag van bijna 2,1 miljard euro. Op 22 juni jl. publiceerde het UVW het register met gegevens van bedrijven die in de vierde aanvraagperiode een voorschot hebben ontvangen, de NOW 4.0. Deze modebedrijven staan er in ieder geval in.

Bedrijfsnaam (merknamen) voorschotbedrag

HEMA B.V. Amsterdam, 18,1 miljoen euro

The Sting B.V., 6,1 miljoen euro

Wibra Supermarkt, 3,8 miljoen euro

Suit Supply B.V., 3,5 miljoen euro

C&A Nederland C.V., 3,4 miljoen euro

Van Haren Schoenen B.V., 2,5 miljoen euro

Bestseller Netherlands (Vero Moda, Vila, Pieces, Only), 2,3 miljoen euro

JD Sports (Sports Unlimited), 72,1 miljoen euro

Bristol B.V., 2,1 miljoen euro

VDR Fashion Group/ Shoeby, 1,7 miljoen euro

New Yorker Nederland B.V., 1,6 miljoen euro

Scotch & Soda, 1,5 miljoen euro

Hunkemöller, 1,4 miljoen euro

Bever B.V., 1,2 miljoen euro

Jeans Centre B.V., 1,1 miljoen euro

Hier de fashion bedrijven die een NOW-toelage van meer dan een half miljoen euro ontvingen.

Esprit Europe B.V., 932.328 euro

Nelson Schoenen, 859.530 euro

Hugo Boss Benelux, 857.814 euro

Score Retail Nederland B.V., 826.651 euro

Michael Kors (Europe) B.V., 743.997 euro

Ace and Tate B.V., 706.383 euro

Peek & Cloppenburg Anson’s CV, 584.409 euro

WE Europe B.V., 532.074 euro

