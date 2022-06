Deze fashion bedrijven moesten flinke bedragen aan loonsteun terug betalen

Bedrijven konden dankzij de NOW-regeling rekenen op loonsteun van de overheid. In het verleden heeft FashionUnited aan de hand van gegevens van het UWV, de verstrekker van de steun, al opgesomd dat diverse modebedrijven miljoenbedragen ontvingen tijdens de eerste aanvraagperiode. Nu blijkt dat een groot aantal van deze bedrijven een (groot) deel van deze steun heeft terug moeten betalen.

Vandaag publiceerde het UWV het register met alle NOW-aanvragen, het voorschot dat is gegeven en het uiteindelijk subsidiebedrag waar bedrijven recht op hadden. Waar het ene bedrijf uiteindelijk op meer subsidie recht had, zoals Foot Locker Europe bijvoorbeeld, zijn er ook veel modebedrijven die rond de helft moesten terug betalen.

Zo had Hunkemöller een voorschot ontvangen van 4,5 miljoen euro, maar moest dit uiteindelijk in zijn geheel terugbetalen, zo blijkt uit het register van het UWV. Bij Primark moest zeker de helft van het voorschot van 13,6 miljoen euro worden terugbetaald. Ook bij Hema werd de subsidie gehalveerd van 11,6 miljoen euro naar een werkelijke subsidie van 6,2 miljoen euro. Ook bij Zeeman, G-Star Raw en C&A kwam de werkelijke subsidie ongeveer de helft lager uit dan verwacht tijdens de aanvraagperiode. Bijenkorf mocht van het voorschot van 9,3 miljoen euro maar 6,8 miljoen euro behouden. Suitsupply had uiteindelijk nog maar recht op 1,5 miljoen euro van het voorschot van 4,4 miljoen.

De eerste periode voor de NOW-regeling (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud) spant over maart 2020 tot en met mei 2020. Ondernemers die minimaal 20 procent minder omzet verwachten konden aanspraak maken op de regeling. De overheid vergoedde maximaal 90 procent van de loonkosten. Er hing echter wel een voorwaarde aan het gebruik van de NOW: bedrijven mochten geen mensen ontslaan en ze moesten de rest van het loon zelf doorbetalen.

Naar verwachting zullen de bedragen die bedrijven moesten terugbetalen nog wel oplopen. Over de eerste NOW-periode zijn nu de definitieve berekeningen binnen, maar in totaal waren er acht aanvraagperiodes.