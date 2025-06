Deze innovatieve verpakkingsbedrijven helpen de mode-industrie van haar plasticverslaving af

Kansen om te verduurzamen zijn te vinden in alle onderdelen van de mode-industrie en haar keten. Niet alleen in de productie van de items of de logistiek, maar ook in de verpakkingen van bestellingen. Denk bijvoorbeeld aan herbruikbare verpakkingen, alternatieven voor bubbelplastic en polybags gemaakt van zeewier. Deze innovaties staan echter niet vaak in de spotlight, terwijl ze dat wel verdienen. Daarom presenteren we enkele bedrijven die klaar zijn voor hun cue.

Onafhankelijk van elkaar zijn er de afgelopen jaren meerdere bedrijven gestart die herbruikbare verpakkingen aanbieden. Zo is er het Italiaanse Movopack, het Finse RePack en het Nederlandse Boxo. Het hergebruik van verpakkingen verlaagt emissies, maar ook plastic afval.

Over herbruikbare verpakkingen: Uit onderzoek van Fashion for Good (Reusable Packaging Report, gepubliceerd in 2021) blijkt dat een herbruikbare verpakking 87 procent minder plastic afval creëert dan single-use verpakkingen. Daarbij is het belangrijk om te weten dat volgens de meest recente cijfers maar 14 procent van alle single-use plastic verpakkingen wordt gerecycled (Ellen MacArthur Foundation, 2017). In vergelijking met een regulier single-use envelop heeft een herbruikbare verpakking 82 procent minder koolstofuitstoot. Hoe zit het dan met de single-use pakketten die voor 30 procent uit gerecyclede materialen bestaat? Zelfs dan heeft de herbruikbare verpakking 82 procent minder uitstoot dan de single-use met gerecycled materiaal. Het is wel goed om te vermelden dat de koolstofuitstoot verschilt tussen de diverse systemen voor herbruikbare verpakkingen. Gaat een verpakking nadat deze is ingeleverd eerst naar een andere locatie om daar schoongemaakt te worden, dan zal hierdoor een hogere koolstofuitstoot ontstaan door het vervoer en het verschil met een single-use envelop is dan ook kleiner. Gaat de ingeleverde verpakking wel direct naar een distributiecentrum, wordt daar schoongemaakt en meteen hergebruikt, dan is het verschil met een single-use verpakking uiteraard groter. De cijfers in de alinea hiervoor zijn die van het laatstgenoemde systeem waarbij een verpakking op dezelfde plek wordt schoongemaakt als waaruit deze weer wordt hergebruikt en verzonden.

Ook Zalando testte enige tijd met herbruikbare verpakkingen in Scandinavië. Het bedrijf geeft aan dat in het begin van de testfase maar een klein deel van de verpakkingen geretourneerd werden. “We realiseerden dat circulaire modellen een verandering in consumentengedrag vereisen en de concepten moeten duidelijk gecommuniceerd worden.” Er komen ook veel logistieke stappen bij kijken; een statiegeldsysteem, het checken en schoonmaken van de verpakkingen, etc. “We zijn nog ver weg van het introduceren van herbruikbare verpakkingen bij alle Zalando klanten”, aldus het bedrijf. De e-commerce reus heeft wel een circulair concept geïntroduceerd bij de verpakkingen voor de logistiek binnen het bedrijf, zo is te lezen in een bericht. “Hierdoor gebruiken we kartonnen verpakkingen nu meerdere keren in ons intralogistieke netwerk. Hierdoor hebben we in 2022 980 ton aan nieuwe dozen voorkomen.”

Duurzamere verpakkingen: 3 bedrijven die het speelveld veranderen

Waar Zalando het gebruik van herbruikbare verpakkingen alleen nog intern implementeert helpt het Nederlandse Boxo retailers dit soort verpakkingen ook extern te implementeren. Dat wil zeggen; de consument krijgt ze ook werkelijk in handen.

Boxo opent inleverpunten voor herbruikbare verpakkingen. Een daarvan is de Bruna op Utrecht Centraal. Credits: Boxo

Het werkt als volgt: Wanneer een consument een bestelling plaatst bij een aangesloten webshop en volgens de postcode dichtbij een inleverpunt van Boxo woont, dan krijgt deze de optie te kiezen voor een herbruikbare verpakking. Hiervoor moet wel statiegeld voor worden betaald à 3,95 euro. “We hebben het bedrag gebaseerd op een kratje bier, omdat veel mensen wel bekend zijn met het statiegeld concept hiervan”, zo vertelt Lucas Hullegie van Boxo telefonisch. Wanneer de consument de verpakking weer wil inleveren, gaat deze naar een inleverpunt en geeft deze aan dat ze een Boxo-verpakking retourneren. De winkelmedewerker toont vervolgens een QR-code die de consument met zijn telefoon scant. De code leidt naar de Boxo-website, waarop de consument aanvinkt een verpakking te willen inleveren. Vervolgens scant de consument de QR-code van de verpakking, waarop deze meteen een Tikkie krijgt met het statiegeld terug.

De eigen Boxo verpakkingen zijn gemaakt van zogenaamde big bags afkomstig van zuivelbedrijf Friesland Campina. “Dit zijn verpakkingen voor melkpoeder, deze mogen maar één keer gebruikt worden vanwege de voedselveiligheid.” In plaats van weggooien handigt het zuivelbedrijf deze big bags nu over aan Boxo. “Het is een zak in een zak. Die binnenste zak knippen wij eruit en die buitenste zak gebruiken wij.” Hullegie legt uit dat met hulp van sociale werkplaatsen deze big bags worden omgetoverd tot Boxo verpakkingen.

Hullegie geeft aan zelf herbruikbare verpakkingen gemaakt te hebben omdat ‘er nog niet zoveel smaakjes waren’. Gelukkig doen nu meer verpakkingsbedrijven mee en zij maken gebruik van Boxo Return, een white-label service van Boxo. “Bijvoorbeeld Paardekooper en Moonen, zij bieden ons retour-systeem aan in combinatie met hun eigen verpakkingen. Door samen te werken met verpakkingsbedrijven ontstaan er meer soorten herbruikbare verpakkingen en kunnen we de schaal van e-commerce aan. Dus als zij er voor zorgen dat ze verpakkingen maken die zo lang mogelijk meekunnen, dan zorgen wij dat deze elke keer weer terugkomt.”

Boxo is ook een LCA-analyse aan het maken van alle herbruikbare verpakkingen in het aanbod. LCA staat voor Life Cycle Assessment en toont de milieu-impact van gehele levenscyclus van een product of service. “Zo kunnen we het gebruik van een kartonnen doos die niet wordt hergebruikt echt vergelijken met een herbruikbare verpakkingen.” Hullegie geeft aan dat deze informatie ook weer gebruikt kan worden door de webshoppartners in de communicatie aan de klanten. “Wanneer een klant een verpakking inlevert, krijgt ook de webshop een seintje. Die kan vervolgens communiceren aan de klant hoeveel impact bijvoorbeeld is gemaakt of een ander soort beloning geven. Dit soort communicatie is ook een marketingkans voor webshops.”

Nieuwe generatie verpakkingen: Drie bedrijven die plasticafval tegengaan

Een product heelhuids op de gewenste bestemming krijgen vereist echter meer dan alleen de buitenste verpakking. Aan de binnenkant zit bijvoorbeeld isolerend en beschermend materiaal, echter vaak gemaakt van plastic. Ook op dit gebied zijn er inspirerende partijen die verduurzamingsopties aanbieden. Neem bijvoorbeeld Woola uit Estland. Het bedrijf biedt een alternatief voor bubbelplastic gemaakt uit overtollige schapenwol. Omdat deze wol niet geschikt is voor de productie van kleding wordt deze vaak verbrand of begraven. Jaarlijks gaat het in Europa om zo’n 200.000 ton wol. Echter maken de natuurlijk eigenschappen van wol (elasticiteit, waterafstotend en temperatuurregulerend) het materiaal geschikt voor items die extra bescherming nodig hebben.

Credits: De bubbelwol van Woola. Beeld via Woola

Sinds de oprichting van Woola heeft het bedrijf voorkomen dat 128.000 aan wol op de afvalberg belandt, zo vertelt oprichter Anna-Liisa Palatu aan FashionUnited. Dit staat gelijk aan 640.000 wollen truien of genoeg wol om vier voetbalvelden mee te bekleden met laag wol van vier meter dik. Niet alleen wordt de wol gered, de boeren worden ook gecompenseerd voor het afstaan van hun wol. “Hierdoor worden boeren gecompenseerd voor de kosten van het scheren van schapen die ze sowieso maken of ze de wol verkopen of niet, aangezien schapen elk jaar geschoren moeten worden voor het welzijn van het schaap.”

Het product van Woola is honderd procent gemaakt uit wol en kan daardoor gecomposteerd worden. “Hoewel we het hergebruik of het retourneren van de verpakking aanmoedigen, is composteren een goede optie voor wanneer hergebruik of retourneren geen optie is,” aldus Paluta.

Een envelop met wol in plaats van bubbelplastic. Credits: Woola

Woola is zelfs al opgevallen bij grotere spelers in de mode-industrie. Het bedrijf won enkele jaren geleden de LVMH Innovation Award. Hierdoor werd het ook onderdeel van de business accelerator van LVMH en gingen er veel deuren open voor het Estlandse bedrijf.

Van zeewier tot herbruikbare tas: Vernieuwers in de verpakkingsindustrie

Naast bubbelplastic zijn er ook nog reguliere polybags die uit een pakket komen wanneer de consument deze openmaakt. Dit zijn de plastic verpakkingen waarin kleding vaak verpakt zit. Sway biedt hier alternatieven voor gemaakt op basis van zeewier. Het materiaal ziet eruit als traditioneel plastic en biedt dezelfde bescherming, maar is gemaakt van zeewier. Daarnaast is het biologisch afbreekbaar en kan het thuis worden gecomposteerd binnen 180 dagen, zo meldt het bedrijf desgevraagd.

Een polybag van Sway. Credits: Sway

Het bedrijf is mede opgericht door Julia Marsh, die zelf ontwerper was voor verpakkingssystemen. Ze geloofde dat ontwerp de transitie naar een afvalvrije wereld zou inluiden, ze ziet plasticvervuiling namelijk als een ontwerpfout. Echter vond ze weinig goede bestaande alternatieven voor plastic. Een vervanging moet volgens haar efficiënt omgaan met de bronnen, snel moeten composteren en dezelfde kwaliteiten hebben als plastic tegen een competitieve prijs.

Terwijl Marsh dook in de pilaren van de circulaire economie raakte ze gefascineerd door de pilaar ‘het regenereren van natuurlijke systemen’. Hierdoor viel haar oog op zeewier. Het is van nature rijk aan natuurlijke polymeren, groeit snel zonder veel koolstof-input en het is goed voor het ecosysteem. Wanneer de zeewier verpakking wordt gecomposteerd komen geen schadelijke, maar juist goede stoffen vrij voor de natuur en biedt juist voedingstoffen.

Verschillende gebruikswijzen van Sway's innovatie. Credits: Sway

Één polybag bevat enkele grammen zeewier. Sway laat desgevraagd weten dat 1 miljoen Sway polybags gelijk staan aan het absorberen van 20 metrische ton aan koolstof en honderden hectare biodiversiteitsondersteuning.

De afgelopen vijf jaar heeft Sway 2,5 miljoen pond aan zeewier verwerkt voor het onderzoek en het maken van hun materiaal. Inmiddels gebruiken al enkele merken hun verpakkingen waaronder mode- en outdoormerken Faherty, Florence en Alex Crane.

Wie zoekt naar vervangers in de normaal gesproken o zo plastic lievende verpakkingsindustrie, zal ze vinden. Deze drie bedrijven zijn een greep uit de innovators die impact willen maken en dankzij het opschalen van de oplossingen dit ook werkelijk doen. De mode-industrie is nog lang niet van haar plasticverslaving af, maar er zijn zeker hulpmiddelen voor het afkicken.