Deze modebedrijven financieren de bestrijding van het coronavirus

Allerlei modebedrijven steken de handen uit de mouwen in een poging om het coronavirus te bestrijden. De één financiert Italiaanse ziekenhuizen, waar de medische situatie nijpend is, terwijl de ander geld vrijmaakt voor onderzoek naar een mogelijke behandeling van het virus. Een overzicht.

Te beginnen met Donatella Versace en haar dochter Allegra Versace Beck, die onlangs 200.000 euro doneerden aan de spoedafdeling van het San Raffaele-ziekenhuis in de Italiaanse stad Milaan. “Onze harten gaan uit naar al diegenen die door deze ziekte zijn getroffen en naar alle artsen en medisch personeel die de afgelopen weken non-stop heldhaftig hebben gewerkt om voor onze dierbaren te zorgen. Op zulke momenten moeten we samen de rug rechten en voor elkaar zorg dragen,” aldus de dames Versace over hun donatie.

Datzelfde ziekenhuis ontving van de voorzitter en co-CEO’s van Prada S.p.A. twee complete intensive care- en reanimatie-eenheden. Dezelfde donatie deden ze ook voor twee andere ziekenhuizen in Milaan, namelijk het Vittore Buzzi- en Sacco-ziekenhuis, meldt Prada in een persbericht.

Luxebedrijven LVMH en Kering stelden geld beschikbaar voor stichtingen die medische middelen leveren voor degenen die door het virus zijn getroffen. Jack Ma, de topman van e-tailer Alibaba, deed iets soortgelijks. Hij kondigde eerder deze week aan dat hij een miljoen mondkapjes en 500.000 corona-testkits doneert aan de Verenigde Staten.

Modehuizen Dolce & Gabbana en Bulgari financieren onderzoekers die momenteel op zoek zijn naar een behandeling van het coronavirus.

Tenslotte doneerde de H&M Foundation, de non-profitorganisatie van de grootste eigenaren van modeketen H&M, ruim 45.000 euro aan het COVID-19 Solitary Response Fund. Dit fonds is opgericht door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), en is “een veilige manier voor individuen, bedrijven en filantropen om bij te dragen aan de door de WHO uitgevoerde inspanningen omtrent de pandemie”, valt te lezen op de website van de WHO.