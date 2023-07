DHL breidt uit: Neemt Turkse pakketbezorger over

Bezorgdienst DHL neemt de Turkse pakketbezorger MNG Kargo over, zo meldt het bedrijf in een persbericht.

DHL wil met de overname inspelen op de groeiende e-commerce markt in Turkije.

"Naast duurzaamheid, globalisering en digitalisering hebben we e-commerce geïdentificeerd als een megatrend in de logistiek en daarom hebben we er de afgelopen jaren een focusgebied van gemaakt in onze DHL Group Strategy 2025", zegt Tobias Meyer, CEO van de DHL groep.

"Daarom werken we er voortdurend aan om onze aanwezigheid in de e-commerce sector uit te breiden. (...) MNG Kargo is een aanvulling op ons bedrijfsportfolio en zal helpen onze positie in deze sector verder te versterken."

De overname zou volgens DHL ‘synergieën’ creëren voor DHL Group. “Klanten zullen profiteren van een uniek logistiek aanbod binnen Turkije en over de grens door de samenwerking van de verschillende DHL divisies die al aanwezig zijn in Turkije.”