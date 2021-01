DHL Parcel en Hema openen 250 pakketpunten

Op vrijdag 22 januari openen Hema en DHL Parcel in ruim 250 Hema filialen een DHL pakketpunt, om de toenemende druk op de pakketdienst te verlichten. Dat meldt de Hema in een persbericht. Er is een verwachting dat de komende weken meer Hema vestigingen zullen worden aangesloten bij het initiatief. Hema telt in totaal 550 Nederlandse vestigingen.

Bij de pakketpunten kunnen uitsluiten DHL pakketten opgehaald of ingeleverd worden, verder mogen er gedurende de lockdown geen andere Hema-artikelen gekocht worden. In het persbericht wordt wel aangegeven dat beide bedrijven voornemens zijn om de service in de winkels voort te zetten als de winkels weer open zijn.

Een Hema woordvoerder legt in het persbericht uit hoe de beslissing tot stand is gekomen: “Voor retailers is deze online omzet momenteel van levensbelang en daarom werken we graag mee aan het vergroten van de capaciteit van de bezorgdiensten. Op deze manier kunnen consumenten hun producten blijven bestellen en helpen we voorkomen dat het bezorgsysteem overbelast raakt.” DHL sluit daarbij aan: “DHL Parcel bezorgt in Nederland momenteel meer dan 1 miljoen pakketten per dag en is daarmee als onderneming van cruciaal belang om de samenleving zo goed mogelijk draaiende te houden.”

Alle Hema pakketpunten zijn geopend van maandag tot en met zaterdag van 09:00 tot 17:00.

Beeld: Hema