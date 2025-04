DHL schort verzending pakketten boven 800 dollar naar VS op

Pakketdienst DHL verzendt tijdelijk niet naar de VS, zo is te lezen op de website van de dienst. Vanaf deze week worden alle pakketten met een waarde vanaf 800 dollar die naar consumenten gaan, niet meer verzameld en verstuurd.

DHL geeft aan dat dit te maken heeft met de nieuwe douaneregels. Eerder waren er voor pakketen met een waarde boven de 2.500 dollar extra maatregelen en processen nodig, nu is deze drempel verlaagd naar 800 dollar. DHL geeft aan dat de verandering heeft gezorgd voor een flinke toename in formele douane-procedures.

“Terwijl we opschalen en deze toename het hoofd bieden, kunnen zendingen met een waarde boven 800 Amerikaanse dollar - ongeacht de afkomst - een vertraging van meerdere dagen oplopen. Daarom zullen we vanaf maandag 21 april 2025 - tot nadere orde - tijdelijk de B2C zendingen naar privé personen in de Verenigde Staten opschorten als de opgegeven waarde hoger is dan 800 dollar”, aldus het bericht op de website van DHL.

De dienst geeft aan dat B2B-zendingen boven 800 dollar wel gewoon verstuurd worden, maar wellicht een vertraging kunnen oplopen.