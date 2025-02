DHL verdubbelt aantal pakketautomaten in 2025 en bundelt krachten met Intrapost

Bezorgdienst DHL heeft eind 2025 zo’n 2.500 pakketautomaten. Dat is een verdubbeling van het huidige aantal. De slimme kluizen staan daarbij open voor derden, zodat iedereen die goederen bij de consument moet afleveren er gebruik van kan maken, zo deelt DHL in een nieuwsbericht.

Volgens DHL spelen pakketautomaten een sleutelrol in de toekomst van pakketbezorging. Consumenten kunnen 24 uur per dag het pakket afhalen, logistiek vinden er minder vervoersbewegingen plaats en het maakt de bezorging efficiënter, zo is te lezen. Retailers maken bijvoorbeeld ook gebruik van de kluizen voor hun ‘click&collect’, waarbij klanten hun bestelling kunnen ophalen, zonder winkelpersoneel ermee te belasten.

DHL heeft nu ongeveer 1.250 pakketautomaten die ook door derden gebruikt kunnen worden. Tegen eind 2025 moet Nederland zo’n 2.500 DHL-pakketautomaten hebben. Daarbij worden de kluizen op strategische locaties geplaatst, zoals bij supermarkten, warenhuizen, bouwmarkten, tankstations, sportscholen en voetbal- of hockeyclubs.

DHL gaat samenwerking aan met Intrapost voor post- en pakketoplossing zakelijke markt

De bezorgdienst is ook een samenwerking aangegaan met Intrapost om “een complete post- en pakketoplossing te bieden voor de zakelijke markt”. Dankzij de samenwerking kunnen brieven vaker via pakketnetwerken worden bezorgd en buspakjes via postnetwerken worden verwerkt.

“De samenwerking biedt een 24-uursservice voor zowel enveloppen als (bus)pakjes inclusief volledige track & trace. Bedrijven kunnen hun volledige post- en pakketstroom bij één partij onderbrengen, terwijl DHL en Intrapost gezamenlijk de meest optimale en duurzame bezorgroute bepalen.”