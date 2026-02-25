Diane von Furstenberg zet in op Europese expansie met partnerschap Brama Group

Diane von Furstenberg (DVF) keert terug op de Europese markt via een nieuw partnerschap met Brama Group. De Belgisch-Amerikaanse ontwerpster heeft het Italiaanse groothandelsbedrijf ingeschakeld voor de distributie van haar gelijknamige merk in de regio. De focus ligt hierbij op het vergroten van de aanwezigheid.

De keuze voor een Italiaanse groep is geen toeval. DVF heeft al sterke banden met het land. De gelijknamige ontwerpster begon haar carrière in een textielfabriek in Como. Volgens ES PR brengt Von Furstenberg nu veel tijd door in Venetië. Dit maakt het partnerschap met Brama Group niet alleen strategisch, maar ook persoonlijk.

De ontwerpster nam in 2024 het eigendom van haar label terug. Ze benoemde Graziano de Boni tot algemeen directeur met de taak de strategie van DVF te herzien en de basis te leggen voor wereldwijde groei.

Bij de aanstelling van de Boni kondigde DVF ook aan de operationele activiteiten weer in eigen beheer te nemen. Dit volgt na een periode van vier jaar uitbesteding aan het Chinese bedrijf Glamel. In een verklaring gaf de Boni aan dat er een kans is om de controle over het ontwerp en het verhaal van het merk terug te winnen. Daarnaast is er de mogelijkheid om het bedrijfsmodel voor de toekomst opnieuw vorm te geven.

Als distributiepartner voor de groothandel richt Brama Group zich op het versterken van de relaties met vooraanstaande warenhuizen en gespecialiseerde retailers. Het bedrijf maakt hierbij gebruik van zijn diepgaande kennis van de Europese markt en zijn sterke Italiaanse retailnetwerk.