Dickies benoemt voomalig Nike werknemer als nieuwe creatief directeur

Matt Lambert, voormalig creatief directeur van Amerikaanse retailer Backcountry, is benoemd tot nieuw creatief directeur van Dickies, zo vermeldt Matt Lambert op zijn LinkedIn pagina.

Lambert was voorheen ruim acht jaar werkzaam in verschillende rollen bij Nike, waar hij onder andere hielp samenwerkingen te ontwikkelen met namen als Comme des Garçons, Tom Sachs, en Virgil Abloh.

Dickies verkoopt momenteel in de Noord-Amerikaanse, Azië-Pacifische en Europese markt. Over de groeipotentie van het merk deelt Lambert aan WWD: "De VS neemt een groot deel van dat marktaandeel in, maar er zijn veel groeimogelijkheden. (...) Onze consument is geëvolueerd, en wij zijn met hen mee geëvolueerd.”

“Er zijn twee kanten aan het bedrijf die echt belangrijk voor ons zijn. Een daarvan is werkkleding, dat is de steunpilaar van ons bedrijf voor honderd jaar, en dan hebben we onze werk-geïnspireerde kleding, dat is wat de grote gemeenschappen van de wereld hebben overgenomen. We willen groeien en dat versterken, en dat gaan we doen door een heel divers wereldwijd team op te bouwen."

Het merk, dat dit jaar zijn honderdste verjaardag viert, begon als merk voor werkkleding en verruimde zijn specialiteit in de periode rond de tweede wereldoorlog naar legeruniformen. Eind jaren tachtig begonnen bekende rappers Dickies te dragen en in de jaren negentig volgden de skaters, aldus WWD.

Ook de skatecultuur zal ook voor Lambert een grote rol spelen, zo geeft hij aan WWD aan: "Skate is hoge energie voor ons, we hebben een fantastisch intern team dat onze skateboardportfolio beheert."