Dick's Sporting Goods bevestigt overname van Foot Locker voor 2,15 miljard euro

De Amerikaanse sportketen Dick’s Sporting Goods bevestigt dat het schoenenretailer Foot Locker wil overnemen in een deal van 2,4 miljard dollar (omgerekend 2,15 miljard euro). De twee bedrijven sloten een definitieve fusieovereenkomst met een ondernemingswaarde van ongeveer 2,5 miljard dollar.

Dick’s wil een wereldwijd platform binnen de sportretailindustrie creëren door de bedrijven te combineren. In een persbericht meldt het bedrijf dat het via het al uitgebreide internationale netwerk van Foot Locker voor het eerst wereldwijd actief wordt en zo zijn eigen voetafdruk vergroot.

De twee bedrijven willen hun bereik benutten om de relaties met merkpartners te versterken en te investeren in toekomstige groei via omnichannel-ervaringen. Hiermee willen ze het gecombineerde bedrijf uiteindelijk klaarstomen voor langdurige groei. Ze bouwen hiervoor voort op bestaande winkelconcepten, zoals Dick’s House of Sport en Foot Locker’s Reimagined Concept-winkels.

Dick’s verklaart aan aandeelhouders dat de transactie in het eerste volledige boekjaar na afronding de winst per aandeel zal verhogen. Het bedrijf voorspelt dat het op de middellange termijn tussen 100 en 125 miljoen dollar aan kosten zal besparen door betere inkoop en directe sourcing.

De gefuseerde bedrijven vergroten hun voetafdruk via gedifferentieerde retail

Foot Locker-aandeelhouders kiezen voor 24 dollar in contanten of 0,1168 aandelen van Dick’s per Foot Locker-aandeel. De slotkoers van 14 mei toont dat deze deal een premie van ongeveer 66 procent biedt, volgens een persbericht.

Dick’s financiert de overname, die nog goedkeuring van aandeelhouders en andere voorwaarden vereist, met een mix van contanten en nieuwe schulden. De afronding staat gepland voor de tweede helft van 2025.

In een verklaring zegt Ed Stack, uitvoerend voorzitter van Dick’s, dat het bedrijf een “betekenisvolle groeikans” ziet. “We zetten onze operationele expertise in om dit iconische bedrijf te laten groeien en de positie van Foot Locker in de markt te versterken,” aldus Stack.

Tegelijkertijd publiceerde Foot Locker de voorlopige resultaten over het eerste kwartaal, eindigend op 3 mei 2025, en bevestigde het de overnameplannen. Met ongeveer 2.400 winkels in 20 landen verwacht het bedrijf mindere resultaten door wereldwijd minder winkelbezoek, meldt CEO Mary Dillon.

De vergelijkbare verkopen daalden met 2,6 procent ten opzichte van vorig jaar, en het nettoverlies zal naar verwachting 363 miljoen dollar bedragen. Dit brengt Foot Locker in de rode cijfers, nadat het vorig jaar nog 8 miljoen dollar winst rapporteerde. Dillon blijft echter optimistisch: “We beheren onze promoties en voorraad zorgvuldig, nemen concrete stappen om onze discipline te verbeteren en blijven flexibel en sterk in dit onzekere economische klimaat.”