Dick's Sporting Goods verhoogt jaarprognose na overname Foot Locker

De Amerikaanse sportretailer Dick's Sporting Goods presenteert vandaag de financiële resultaten over het eerste kwartaal, afgesloten op 2 mei 2026. Het bedrijf toont een sterke vergelijkbare omzetgroei en verhoogt de ondergrens van de jaarlijkse omzetprognose.

De geconsolideerde resultaten omvatten de activiteiten van het recent overgenomen Foot Locker over de volledige periode van dertien weken. In het voorgaande kwartaal betrof het uitsluitend Dick's Sporting Goods als zelfstandige onderneming. De netto-omzet over het eerste kwartaal stijgt met 62,7 procent naar 5,16 miljard dollar. De winst per verwaterd aandeel bedraagt 3,54 dollar, tegenover 3,24 dollar in het eerste kwartaal van 2025. Op non-GAAP-basis komt de winst per verwaterd aandeel uit op 2,90 dollar, vergeleken met 3,37 dollar in het voorgaande kwartaal. Dit weerspiegelt het verwaterende effect van 9,6 miljoen uitgegeven aandelen voor de voltooiing van de Foot Locker-overname.

Sterke prestaties in alle segmenten

Het kernsegment Dick's Sporting Goods, door het management aangeduid als de Dick's Business, rapporteert een stijging van zes procent in vergelijkbare winkelomzet. Dit bouwt voort op een groei van 4,5 procent in dezelfde periode vorig jaar. De groei komt voort uit hogere gemiddelde transactiewaarden en meer transacties, met brede vraag naar kleding, schoeisel en hardgoods.

De overgenomen Foot Locker Business, bestaande uit Foot Locker, Kids Foot Locker, Champs Sports, WSS en atmos, keert terug naar proforma vergelijkbare omzetgroei van 0,6 procent gedurende het kwartaal. Dit tegenover een daling van 2,9 procent in dezelfde periode vorig jaar.

"Sport is momenteel een van de populairste categorieën in het land en Dick's loopt voorop," aldus bestuursvoorzitter Ed Stack. "Met Foot Locker groeit ons enthousiasme en vertrouwen terwijl we ons plan uitvoeren. In het eerste kwartaal zien we bemoedigende resultaten: de Foot Locker Business keert terug naar positieve vergelijkbare omzet en winstgevendheid."

Strategische winkeloptimalisatie en integratieplannen

Dick's Sporting Goods schaalt het Foot Locker Fast Break-renovatieprogramma op naar circa 100 locaties wereldwijd gedurende het kwartaal. Het doel is 250 winkels tegen het back-to-school-seizoen. Het bedrijf meldt dat dit kapitaalefficiënte renovatieprogramma dubbelcijferige verbeteringen oplevert in vergelijkbare omzet en brutomarge.

Als onderdeel van een doorlopende evaluatie van onproductieve activa optimaliseert de groep de voorraad en sluit ondermaats presterende winkellocaties. Gedurende het kwartaal sluit de Foot Locker Business 85 eigen winkels, waaronder 62 als onproductief aangemerkte vestigingen. Per 2 mei 2026 exploiteert het geconsolideerde bedrijf 3.115 winkellocaties wereldwijd.

Bijgestelde jaarprognose

Na de positieve start van het jaar verhoogt Dick's Sporting Goods de ondergrens van de proforma vergelijkbare omzetprognose voor heel 2026. Voor de Dick's Business ligt de verwachte vergelijkbare omzetgroei nu tussen 2,5 procent en vier procent, verhoogd van eerder twee procent tot vier procent. De verwachting voor de Foot Locker Business stijgt naar 1,5 procent tot drie procent, tegenover eerder één procent tot drie procent.

Op geconsolideerde basis ligt de verwachte netto-omzet voor het volledige jaar tussen 22,10 miljard dollar en 22,40 miljard dollar. Het non-GAAP operationeel resultaat komt naar verwachting uit tussen 1,71 miljard dollar en 1,83 miljard dollar. Dit is een verhoging ten opzichte van de eerdere prognose van 1,68 miljard dollar tot 1,81 miljard dollar. De non-GAAP winst per verwaterd aandeel blijft naar verwachting tussen 13,50 dollar en 14,50 dollar.