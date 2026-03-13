Dick's Sporting Goods verwacht groei na overname Foot Locker

De Amerikaanse sportretailer Dick's Sporting Goods meldt recordverkopen voor het vierde kwartaal en het volledige boekjaar eindigend op 31 januari 2026. Het bedrijf verwacht verdere groei in omzet en winstgevendheid in boekjaar 2026 door de integratie van de nieuwe schoenenformules. Dick's nam Foot Locker over in september 2025.

Voor het volledige jaar 2025 rapporteert Dick's een geconsolideerde netto-omzet van 17,22 miljard dollar (15,04 miljard euro), een stijging van 28,1 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. De kernactiviteiten van Dick's, waaronder Dick's Sporting Goods, Golf Galaxy, Public Lands en Going Going Gone!, leveren een stijging van 4,5 procent in vergelijkbare verkopen (LFL). Deze groei komt van een toename in zowel de gemiddelde bonwaarde als het totale aantal transacties.

Prestaties en strategische initiatieven

Het vierde kwartaal laat een LFL-verkoopgroei zien van 3,1 procent voor de Dick's-activiteiten. Op non-GAAP-basis bereikt de winst per verwaterd aandeel (EPS) voor de Dick's-activiteiten 14,58 dollar, vergeleken met 14,05 dollar in het voorgaande jaar. President en CEO Lauren Hobart merkt op dat het bedrijf 'perfect gepositioneerd is op het snijvlak van sport en cultuur'.

Tijdens de beleggersbijeenkomst benadrukt Hobart dat groei plaatsvindt in alle categorieën, ondersteund door strategische partners zoals Nike en Adidas. De retailer ziet aanzienlijk momentum in hardloopschoenen en teamsporten. Dick's is de eerste Amerikaanse wholesalepartner van Gymshark geworden en breidt zijn verzamelobjecten-activiteiten uit via een samenwerking met Fanatics. Deze samenwerking omvat speciale shops in alle House of Sport-locaties.

Integratie van Foot Locker-activiteiten

Sinds de overname van Foot Locker voor 2,5 miljard dollar op 8 september 2025 voert Dick's een 'clean out of the garage'-strategie uit om de activiteiten van de schoenenretailer te optimaliseren. Bestuursvoorzitter Edward Stack licht toe dat een pilotprogramma met elf winkels zich richt op een 'Fast Break'-initiatief. Dit initiatief vereenvoudigt de merchandising door ongeveer 30 procent van de onproductieve voorraadkeuzes te verwijderen.

Na sterke resultaten van de pilot plant het bedrijf dit concept uit te rollen naar ongeveer 250 winkels in de Verenigde Staten en Europa tegen het herfst/winter 2026 (FW26) back-to-school-seizoen. Stack spreekt zijn grote vertrouwen uit in het plan en stelt dat de nieuwe indeling consumenten in staat stelt 'high heat'-producten van merken als New Balance en Nike duidelijk te identificeren.

Vooruitzichten voor boekjaar 2026

Dick's geeft een geconsolideerde outlook voor het volledige jaar 2026 met een verwachte netto-omzet tussen 22,1 miljard dollar en 22,4 miljard dollar. Het bedrijf verwacht een geconsolideerd bedrijfsresultaat tussen 1,71 miljard dollar en 1,83 miljard dollar. Specifieke segmentverwachtingen omvatten:

Dick's-activiteiten: LFL-verkoopgroei van twee procent tot vier procent met een segmentwinstmarge van elf procent tot 11,2 procent.

Foot Locker-activiteiten: Proforma LFL-verkoopgroei van één procent tot drie procent met een segmentwinstmarge van 1,3 procent tot 1,9 procent.

De retailer plant de opening van ongeveer veertien House of Sport-locaties en 22 Dick's Field House-locaties in 2026. Daarnaast heeft de raad van bestuur een verhoging van drie procent van het jaarlijkse dividend naar vijf dollar per aandeel goedgekeurd.

Uitvoerend vice-president en financieel directeur Navdeep Gupta merkt op dat de LFL-verkopen naar verwachting iets hoger uitvallen in de eerste helft van het jaar door het voordeel van het WK. De bedrijfsmarges kunnen echter een daling laten zien in de eerste helft doordat het bedrijf blijft investeren in de activiteiten. De synergievoordelen van de Foot Locker-overname vallen naar verwachting meer in de tweede helft.