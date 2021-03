Digitaal inkoopplatform Orderchamp stapt Duitsland in

Het van oorsprong Nederlands inkoopplatform Orderchamp breidt verder uit in Europa. Het bedrijf stapt nu Duitsland in, de vijfde markt voor het platform, zo meldt Orderchamp in een persbericht.

Orderchamp beleefde eerder al een soft-launch in het land, maar betreedt nu officieel de markt, aldus het persbericht. Binnenkort zal het bedrijf ook een kantoor openen in Duitsland om de markt ‘verder te veroveren’. Op het platform zijn inmiddels al 150 Duitse merken te vinden van de 1500 verschillende merken in totaal. Merken krijgen op hun beurt weer toegang tot 25.000 retailers uit heel Europa.

“Het is voor ons belangrijk om alleen merken op het platform te hebben die passen bij onze visie. Retailers kunnen zich onderscheiden van de massa door ons zorgvuldig samengestelde internationale productaanbod,” aldus CEO Joost Brugmans in het persbericht. “Op deze manier versterken we ook de lokale retail, die vooral geleden heeft onder de coronacrisis. Duitsland is de grootste markt van Europa - minder dan twee jaar na onze oprichting is voor ons het moment aangebroken om verder uit te breiden in ons buurland. Het Duitse verkoopvolume is de afgelopen 3 maanden verviervoudigd en al 2.000 Duitse winkeliers kopen bij ons in. Om dit kracht bij te zetten voegen we maandelijks nieuwe collega’s toe aan het Duitse team en bekijken we momenteel verschillende kantoorlocaties.”

Registratie voor retailers is op het platform gratis. Orderchamp biedt daarnaast flexibele betaling toe tot 30 of 60 dagen. Bij bestellingen boven de 250 euro neemt het platform ook de verzendkosten over, ook als deze bestelling verspreid is over meerdere merken. Orderchamp kan daarnaast ook geïntegreerd worden in de POS- en webshop-systemen van de retailers.