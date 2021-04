Digitaal modehuis The Fabricant haalt kapitaalinjectie binnen

Het Nederlandse digitale modehuis, The Fabricant, heeft een kapitaalinjectie bij 4impact, Borski Fund en Slingshot opgehaald om meer in de digitale mode te ontwikkelen, zo luidt het persbericht. Om welk bedrag het gaat, is niet bekend.

De oprichters, Kerry Murphy (CEO), Amber Slooten (creatief directeur) en Adriana Hoppenbrouwer (CCO), hebben als missie om een mode-industrie te ontwikkelen met alleen maar digitale kleding die alleen data ‘verspilt en verbeeldingskracht exploiteert’. The Fabricant heeft in 2019 bij een groot publiek bekendheid geworven door een digitale couturejurk te verkopen voor 9500 dollar (7897 euro).

“Ik geloof dat we de de giftige milieu- en culturele aspecten van de mode moeten veranderen. Enkel digitale mode biedt veel nieuwe mogelijkheden om dit te doen”, aldus Murphy in het persbericht.

Het digitale modehuis wil op lange termijn tools en producten creëren die de mode-industrie transformeren naar een volledig digitaal bestaan, zowel in de productie als in de consumptie, zo is te lezen. Dit terwijl het creëren van mode wordt gedemocratiseerd tot een samenwerkingsproces dat gebruik maakt van 3D-technologie en de creativiteit van de consument. Mode zou op die manier toegankelijk worden voor iedereen.

Slooten in het persbericht: “Kleding heeft twee functies: bescherming en expressie. Maar wat als je die twee uit elkaar haalt? Ik zie een toekomst waarin we allemaal onze digitale identiteit om ons heen zullen dragen, waar we die ruimte kunnen beheren. Eindeloos jezelf uitdrukken, maar zonder negatieve impact op de planeet.”

Het digitale modehuis heeft de kapitaalinjectie binnengehaald bij 4impact, Borski Fund en Slingshot. 4impact is een kapitaalfonds dat investeert in Nederlandse, digitale tech4good start-ups gericht op maatschappelijke en duurzame impact, en financieel rendement. Borski Fund, een innovatief tech-kapitaalfonds, investeert in bedrijven die de genderkloot verkleinen door te investeren in verschillende teams. Slingshot is een Nederlands kapitaalfonds dat uitsluitend wordt ondersteund door ondernemers en investeert in het digitale consumentenleven.