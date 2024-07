'Digitale portemonnee' Wero binnenkort beschikbaar voor klanten

Wero, een nieuw Europees betaalsysteem, wordt binnenkort uitgerold naar Europese landen zoals Nederland en België, meldt Euronews.

Eind vorig jaar werd bekend dat het Nederlandse betalingssysteem iDeal werd overgenomen door de European Payments Initiative (EPI) groep. De groep, opgericht in 2021, bestaat uit “16 Europese banken en financiële instellingen,” aldus Euronews. Samen hebben zij de 'digitale portemonnee' Wero gelanceerd. Wero moet makkelijker en sneller zijn dan de betalingssystemen van Amerikaanse concurrenten. Daarnaast moet het betalingssysteem zorgen voor “financiële onafhankelijkheid” van grote Amerikaanse spelers zoals Apple Pay, Visa, Mastercard, PayPal en Google Pay, aldus een woordvoerder.

Volgens de woordvoerder van EPI is Wero vergelijkbaar met iDeal, behalve dat klanten geen IBAN-nummer nodig hebben, alleen een telefoonnummer. Via de digitale portemonnee kunnen klanten ook geld overmaken naar andere gebruikers in Europa.Wero zal naar verwachting eind juli beschikbaar zijn in België en Duitsland. Frankrijk volgt dit najaar en Nederland en Luxemburg volgen later in 2024.