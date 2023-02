Digitale toegankelijkheid in online modewinkels nog altijd te laag

De grootste online modewinkels zijn nog altijd slecht toegankelijk voor mensen met een beperking, blijkt uit onderzoek van Level Level. De toegankelijkheid wordt getest voor mensen die geen muis kunnen gebruiken.

Het onderzoeksbureau deed in 2021 en 2022 onderzoek naar de digitale toegankelijkheid van de 15 grootste webwinkels van Nederland. Bij de helft van de webwinkels kon geen bestelling geplaatst worden.

Onder de 15 grootste webwinkels vallen vijf online modewinkels: H&M, Zalando, De Bijenkorf, About You en Wehkamp. Opvallend is dat sommige modewinkels lager scoren dan een jaar eerder. Dat doen Zalando en About You bijvoorbeeld.

Zalando

About You

In 2021 scoorde Zalando 64 procent van het toegankelijkheidsniveau. In 2022 is dat nog maar 57 procent. De e-tailer paste een aantal stappen in het bestelproces aan, waarna nieuwe drempels bij het afrekenproces ontstonden, blijkt uit het onderzoek.

About You scoorde in 2021 49 procent toegankelijkheid en liet de score met twee procent dalen in 2022. Dat komt voornamelijk doordat de bediening van het hoofdmenu niet mogelijk meer is met een toetsenbord. Het is niet mogelijk om een bestelling af te ronden met enkel een toetsenbord.

“We zijn ons bewust van het feit dat barrièrevrij bestellen voor mensen met een (visuele) beperking nog niet mogelijk is in onze online modewinkel. Door de technische implementatie is het voor ons momenteel niet mogelijk om zo’n dienst aan te bieden. We zijn echter intensief aan het werken aan een oplossing om mensen met een visuele beperking in de toekomst in onze winkel te kunnen laten bestellen”, schrijft About You in een reactie op de resultaten aan het onderzoeksbureau.

Wehkamp

Wehkamp weet daarentegen zijn score met twee procent te verhogen naar 45 procent. Uit het onderzoek blijkt er weinig veranderd te zijn in de webshop. Ook Wehkamp reageert op de resultaten: “De laatste jaren hebben wij ons sterk gefocust op het verder optimaliseren van onze website en app, met als doel onze klanten de meest inspirerende, zorgvuldig samengestelde en relevante online shop voor mode en wonen te bieden.”

“We erkennen de mogelijkheid om ook de benoemde doelgroep met een beperking beter te servicen. We nemen de suggesties dan ook ter harte en gaan bekijken hoe we de toegankelijkheid voor deze doelgroep kunnen verbeteren.”

H&M en De Bijenkorf

Modeketen H&M staat in 2022 niet meer in het lijstje van grootste webwinkels. In 2021 scoorde het bedrijf een toegankelijkheid van 83 procent. De Bijenkorf doet daarentegen nog wel mee. Deze webshop wist mijn resultaten met 11 procent te verbeteren en eindigt op een percentage van 62 procent. Vooral het filter bij de zoekresultaten en de keuze bij de betaalmethode zijn meer toegankelijk geworden voor het gebruik van een toetsenbord.

Hier en daar vindt dus een verbetering plaats, andere webwinkels lopen nog achter. Uit het onderzoek blijkt dat developers nog te weinig kennis hebben over het toegankelijk maken van een webshop. Bovendien lijken de richtlijnen van de Web Content Accessibility Guidelines [richtlijnen die zijn opgesteld om aan de wettelijke verplichting van digitale toegankelijkheid te voldoen die verplicht wordt per juni 2025, red.] te complex. Daarnaast lijkt er nog een verkeerde mindset te heersen als het gaat om mensen met een beperking, schrijft Level Level.

Hoe kunnen online modewinkels hun toegankelijkheid verbeteren? Volgens Level Level begint het allemaal bij bewustwording.